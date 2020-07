Guide d’achat de la rentrée: téléphones, tablettes, écouteurs, toute la technologie dont vous avez besoin

La rentrée scolaire approche à grands pas et les enfants et les jeunes adultes se préparent à retourner dans leurs établissements d’enseignement respectifs. Et cela nécessite souvent un ensemble de nouveaux équipements pour aider dans le processus d’apprentissage ou pour des activités de détente, qui sont tout aussi importantes.

Maintenant, évidemment, nous ne sommes pas ici pour vous dire quels manuels vous procurer et combien de cahiers et de crayons vous permettront de passer l’année.

C’est ennuyant. Nous sommes ici pour vous suggérer des gadgets sympas et quelques autres articles qui feront de votre chambre un endroit agréable où étudier. La nouvelle année scolaire est une bonne occasion non seulement d’obtenir de nouveaux vêtements, mais aussi de changer un peu votre cadre de vie et de l’améliorer avec de nouvelles choses que vous pourrez apprécier pendant des années à venir.

Vous pouvez accéder directement à la section qui vous intéresse le plus à partir des liens ci-dessous:

Une grande partie de notre vie tourne autour de nos smartphones et maintenant plus que jamais, nous avons besoin d’un appareil en qui nous pouvons avoir confiance pour nous permettre de passer une journée complète d’utilisation sans nous causer de maux de tête inutiles.

Apple iPhone 11 Alors, voici nos recommandations au cas où vous souhaiteriez lancer l’année scolaire avec un nouveau téléphone: L’iPhone 11 est la meilleure proposition de valeur globale d’Apple en ce moment et est parfait pour les utilisateurs de tous âges. Il est rapide, a une grande autonomie, deux caméras et un mode nuit. Apple iPhone SE L’iPhone SE est un excellent premier smartphone. C’est relativement bon marché et très compact mais toujours assez puissant pour que votre enfant puisse profiter des derniers jeux. De plus, c’est un iPhone, qui est souvent un must pour les jeunes. Vous devez remercier le service marketing d’Apple pour cela. OnePlus 8 Si vous voulez un téléphone phare mais que vous n’avez pas envie de payer 1000 $ pour cela, alors le OnePlus 8 est la voie à suivre. Bel écran, design élégant et performances comme les meilleures de la catégorie. Samsung Galaxy A71 Le Galaxy A71 est une excellente option de milieu de gamme. L’écran et les caméras sont sur le point et il est même livré avec le support 5G. Tout cela, à un prix bien inférieur à celui de la série Galaxy S20, le rend parfait pour les étudiants. Samsung Galaxy Note 10+ Si vous êtes plutôt un utilisateur averti et que vous recherchez quelque chose de plus sophistiqué, alors le Note 10+ est le téléphone pour vous. Avec son S Pen et ses capacités multitâches, le Galaxy Note est un téléphone de rêve pour les étudiants en ingénierie et en art. Motorola Moto G Power Si vous recherchez un téléphone qui éliminera définitivement votre anxiété liée à la batterie, ne cherchez pas plus loin que le Moto G Power. La puce efficace et la batterie massive garantissent que « ma batterie est morte » est hors de la liste des excuses pour ne pas appeler. Les tablettes sont un appareil génial. Bien qu’ils soient progressivement devenus le gadget de visionnage de films désigné dans de nombreux foyers, ils peuvent être utilisés pour bien plus que cela. Regarder une leçon en ligne tout en prenant des notes? Sûr. Faire des recherches pour un article? Bien sûr. Si vous dépensez un peu plus, il peut remplacer votre tablette de dessin et même votre ordinateur portable. IPad d’Apple (2019) Les iPad sont devenus un synonyme de tablettes et avec raison. Ils sont fiables, durables et font à peu près tout ce que vous voulez qu’ils fassent. Ils peuvent également être assez abordables, sauf si vous optez pour le modèle de haut niveau. L’iPad standard de l’année dernière est un excellent choix pour ceux qui ne recherchent rien d’extraordinaire, juste une tablette qui fait le travail. Amazon Fire HD 8 La nouvelle tablette Fire HD 8 d’Amazon coupe certains coins en termes de matériel, mais cela se reflète directement dans son prix. Si vous recherchez une machine Netflix portable ou quelque chose à donner à votre enfant et que vous ne craignez pas qu’elle soit cassée, vous ne pouvez pas vous tromper avec une tablette Fire. Samsung Galaxy Tab S6 Maintenant, nous entrons dans les choses les plus sérieuses. La Galaxy Tab S6 est la tablette haut de gamme de Samsung et se situe au-dessus de la plupart des autres tablettes Android du marché. Il est livré avec un écran OLED étonnant, des haut-parleurs au son décent et même un S Pen. Avec l'onglet S7 apparemment au coin de la rue, le S6 peut maintenant souvent être trouvé à prix réduit, ce qui améliore encore la valeur. Ajoutez une couverture de clavier et rédigez des papiers dessus devient un jeu d'enfant. Apple iPad Pro (2020) Si vous faites partie de l'écosystème Apple et que vous travaillez avec un budget plus élevé, le nouvel iPad Pro est la voie à suivre. Les performances sont hors normes, les mises à jour iPadOS le rendent plus utile que jamais et maintenant il a même LiDAR. L’inconvénient est que le crayon Apple et le couvercle du clavier sont vendus séparément, ce qui fait grimper le prix de l’ensemble complet à des niveaux quelque peu inconfortables. Pourtant, par rapport aux frais de scolarité universitaires, ce n’est qu’une goutte d’eau dans le seau. Montres connectées et trackers de fitness Les montres connectées trouvent rapidement leur chemin vers de plus en plus de poignets chaque année. Ils deviennent de plus en plus utiles à chaque génération et la durée de vie de la batterie n’est plus aussi préoccupante qu’auparavant. Une montre intelligente peut vous aider à suivre votre emploi du temps chargé, à lire et à répondre aux messages, et bien sûr, il existe un tas de fonctionnalités liées à la santé qui sont très pratiques. Apple Watch série 5 La dernière smartwatch d’Apple est le choix évident si vous faites partie de l’écosystème Apple. Maintenant, avec un écran toujours allumé et certaines des meilleures fonctionnalités de santé sur un portable, vous ne pouvez pas vous tromper en associant votre iPhone à une Apple Watch Series 5. Montre Samsung Galaxy La prochaine smartwatch phare de Samsung, la La Galaxy Watch 3 pourrait être dans quelques semaines, mais pour l’instant, la meilleure option premium reste la Galaxy Watch originale. Apple Watch Series 3 L’Apple Watch Series 3 est l’option budgétaire d’Apple si vous souhaitez économiser quelques centaines de dollars. Bien qu’il ait deux ans de plus, il fait toujours le travail en ce qui concerne les fonctionnalités essentielles de la smartwatch. Samsung Galaxy Watch Active 2 La Galaxy Watch Active 2 est une autre excellente montre intelligente de Samsung. Plus petit, avec un design plus propre et plein de fonctionnalités, il se mariera facilement avec n’importe quelle tenue décontractée. Fitbit Versa 2 La Versa 2 n’est peut-être pas aussi agréable que les montres intelligentes de Samsung, mais elle est néanmoins assez performante et l’application Fitbit et sa communauté active sont un excellent avantage si l’exercice est votre objectif. Fitbit Ace 2 Le Fitbit Ace 2 est destiné aux plus jeunes écoliers. C’est simple et durable et cela aidera à motiver votre enfant à être plus actif pendant la journée plutôt que de passer son temps collé à un écran. Garmin Vivofit Jr 2 Un autre groupe conçu pour les enfants. Vivofit Jr 2 de Garmin est livré dans une multitude de différents emballages sympas qui incluent les personnages préférés de Disney et Star Wars. Écouteurs Les écouteurs sont une partie vitale de l’arsenal de toute personne moderne. Qu’il s’agisse de profiter de vos morceaux préférés lors de vos sorties ou de garder le silence dans le dortoir pour ne pas déranger les voisins et les colocataires, leur utilité est incontestable. Les écouteurs sans fil se débarrassent de ces câbles encombrants que nous continuons à démêler et même si cela signifie charger encore un autre gadget, la commodité en vaut largement la peine.

Alors, voici quelques-unes des meilleures options sur le marché en ce moment.

Apple AirPods Pro Les AirPods Pro sont chers, mais si vous voulez garder les distractions à distance, leur suppression active du bruit est irremplaçable. De plus, si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous obtenez une connexion presque instantanée lorsque vous les retirez et vous pouvez même demander une chose ou deux à Siri si vous le souhaitez. Samsung Galaxy Buds + Les Galaxy Buds + de Samsung ont un énorme avantage: la durée de vie de la batterie. C'est presque inégalé en ce qui concerne les vrais écouteurs sans fil. Vous pouvez les porter pendant la plupart de vos heures de veille sans avoir à les remettre dans l'étui de chargement. Anker Soundcore Life P2 Si vous recherchez une paire d'écouteurs à petit budget, les Anker Soundcore Life P2 sont un excellent choix. Ils sonnent beaucoup mieux que leur prix ne le suggère et peuvent durer jusqu'à 7 heures avec une seule charge, ce qui est plus que décent. Sony WH1000XM3 Passant à la catégorie de l'oreille, nous ne pouvons pas ignorer les écouteurs sans fil phares de Sony. Ils établissent la norme pour une excellente suppression active du bruit et produisent un son presque parfait. Sennheiser HD 4.50 En termes de prix, nous arrivons à une paire d'écouteurs de milieu de gamme Sennheiser bien-aimée. Avec un excellent équilibre entre prix et qualité sonore, ces canettes ne vous décevront pas. Anker Soundcore Life Q20 Surpris? Tu ne devrais pas l'être! Anker est un roi qui en a pour son argent et nous recommandons souvent les produits de l'entreprise à ceux qui recherchent la valeur. À ce prix-là, l'ANC ne sera pas aussi bon que sur la paire de Sony mais vous l'avez toujours et la batterie du Soundcore Life Q20 durera 40 heures! Que ne faut-il pas aimer Haut-parleurs Bluetooth

Un haut-parleur Bluetooth est un autre incontournable pour les étudiants. Ils sont tellement polyvalents! Rehaussez vos rythmes préférés à la maison ou glissez-le dans votre sac à dos et jouez dans le parc ou à la plage, peu importe. Ils sont durables et leurs piles durent plus d’heures que vous ne pouvez danser en continu. Il n’y a aucune raison de ne pas en avoir.

Cela étant dit, voici ceux que nous considérerions:

JBL Flip 5

JBL s’est imposé comme l’un des meilleurs fabricants d’enceintes Bluetooth et avec raison. Le Flip 5 a l’air cool, a des basses respectables pour sa taille et peut plonger dans une piscine comme si ce n’était pas grave.

Ultimate Ears Boom 3

L’UE Boom 3 est un autre haut-parleur Bluetooth durable avec un son qui satisfera les besoins de chaque fête improvisée. Et si l’un de vos amis en a un aussi, vous pouvez les associer tous ensemble et passer au niveau supérieur.

Marshall Acton II

Celui-ci, vous ne voudriez pas vous rouler dans le sable. Marshall Acton II déborde de caractère et ajoutera une pincée de classe à votre espace de vie. Inutile de dire que cela semble aussi incroyable. Avec l’Acton II, vous achetez un haut-parleur Bluetooth et obtenez un démarreur de conversation en prime.

Bose Soundlink II

Si les autres suggestions ne vous conviennent pas, peut-être que Soundlink II le fera. Nous trouvons le design un peu ennuyeux, mais si cela n’est pas important pour vous, certaines de ses autres qualités pourraient vous convaincre de l’acheter.

Anker SoundCore Pro +

En atteignant les prix plus bas, nous atteignons à nouveau un produit Anker. Le SoundCore Pro + a tout ce qui compte: son puissant, autonomie, durabilité. Personne ne sera étonné par cela, mais il fera son travail et coûte beaucoup moins cher que les autres, alors pourquoi ne pas l’essayer?

Ordinateurs portables Les ordinateurs portables sont un élément essentiel de tous les efforts d’étude de nos jours, alors pourquoi sont-ils si bas sur notre liste? Eh bien, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà un qui vous satisfait. Mais si ce n’est pas le cas, nous avons quelques modèles qui seront d’excellents compagnons à la maison et en classe.

Apple MacBook Air

Le MacBook Air mince et léger d’Apple est le choix préféré de nombreux étudiants pour sa .. finesse et légèreté. Ses performances ne sont pas de premier ordre et le SSD peut se remplir rapidement, mais si vous n’étudiez rien qui nécessite l’utilisation de logiciels lourds, cela devrait vous convenir parfaitement. Bien sûr, si vous possédez déjà quelques produits Apple, le MacBook Air conviendra encore mieux.