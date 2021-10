Guide astrologique des cœurs brisés : une nouvelle série italienne sur Netflix qui joue avec les horoscopes pour raconter l’histoire de trentenaires

Si vous avez déjà été surpris par votre horoscope quotidien ou si on vous a dit : “Ah, vous êtes Scorpion. Maintenant, tout a un sens”, alors vous serez certainement intrigué par Guide astrologique des cœurs brisés (Guida astrologica per cuori infranti), la nouvelle série italienne de Netflix sortie sur la plateforme de streaming. Basée sur le roman à succès du même nom de Silvia Zucca, créée par Bindu de Stoppani et réalisée par Bindu elle-même et Michela Andreozzi, cette comédie romantique utilise intelligemment l’élément de l’horoscope et la narration des signes du zodiaque pour raconter une histoire fraîche et pleine d’esprit dans laquelle de nombreux trentenaires d’aujourd’hui (et au-delà) peuvent se refléter.

De quoi ça parle ?

Guide Astrologique des Cœurs Brisés suit Alice (Claudia Gusmano), trentenaire et célibataire (pas par choix), qui travaille comme assistante de production dans une petite chaîne de télévision à Turin, avec peu de chance de faire carrière. Chaque jour, Alice doit travailler côte à côte avec son ex-petit ami Carlo (Alberto Paradossi) qui est sur le point de se marier et de devenir père. À cela s’ajoute l’arrivée de Davide (Michele Rosiello), le nouveau directeur de la création, charmant et mystérieux. La vie d’Alice, cependant, change radicalement lorsqu’elle rencontre Tio (Lorenzo Adorni), un acteur qui est un grand expert en astrologie et qui utilise les étoiles pour entrer en contact avec les gens. Tio apprendra à Alice que, pour mettre de l’ordre dans le chaos de sa vie, il faut parfois renoncer à la perfection (un élément typique de la Balance comme Alice) et risquer davantage.

An astrological guide for broken hearts | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Du livre à la série télévisée

La créatrice Bindu de Stoppani raconte qu’elle a découvert le livre de Silvia Zucca il y a quatre ans, dans une station-service, lors d’un long voyage en voiture entre Naples et la Suisse. Elle en est immédiatement tombée amoureuse et a décidé de prendre une option sur les droits avec l’intention de créer une histoire “douce, romantique et pleine d’esprit”. C’est ainsi qu’est né Guide Astrologique des Cœurs Brisés, avec le soutien de Netflix et de la société de production Italian International Film. Les six premiers épisodes (qui explorent les signes du zodiaque du Bélier à la Vierge) sont sortis et les six autres, déjà filmés et consacrés aux signes de la Balance aux Poissons, arriveront bientôt.

“Il y avait beaucoup d’humour dans le livre. Ça m’a adouci et beaucoup amusé. Pour moi, la série reste très proche de la vision que j’avais lorsque j’ai lu le livre, ce qui n’arrive pas toujours avec les projets. Mais dans ce cas, c’est le cas. Silvia Zucca a donné sa bénédiction au scénario mais elle nous a aussi fait confiance en laissant son livre renaître à notre manière”, a expliqué le créateur.

Une série légère sur les trentenaires

La protagoniste du Guide astrologique des cœurs brisés, Alice Bassi, rappellera à beaucoup la Jessica Day jouée par Zooey Deschanel dans New Girl. Elle est un peu maladroite, éternellement romantique et pas très sûre d’elle au travail (bien qu’elle soit souvent la personne la plus compétente dans la pièce). Bindu de Stoppani l’a également décrite comme “une Bridget Jones moderne, car elle ne cherche pas seulement l’amour, mais aussi à s’épanouir”. Son interprète, Claudia Gusmano, l’a décrite comme “parfaite pour rien”. Chaque jour, elle change un peu, et c’est ce qui fait sa force. Alice est un peu le symbole de toute une génération, celle des Millennials, les trentenaires d’aujourd’hui (qui, comme l’ont observé les protagonistes de la série, sont souvent les plus attentifs aux horoscopes). Mais aussi des trentenaires en général.

“Je pense que cette série parle simplement des années 30. Ce moment de la vie où l’on a fini d’étudier mais où l’on ne s’est pas encore réalisé, du moins en Italie”, a fait remarquer Michela Andreozzi.

Lorenzo Adorni, qui joue le rôle de l’extraverti Tio, a ajouté : “Ce dont cette génération a besoin, c’est probablement de croire un peu plus en elle-même sans avoir toujours besoin d’une confirmation extérieure. Dans nos rêves, dans notre potentiel, dans le fait que si nous travaillons suffisamment dur, les choses viendront à nous. Peut-être que ceux qui regardent cette série seront capables de se reconnaître et de dire ‘c’est bien d’être comme je suis et de trouver mon potentiel sans attendre que quelqu’un me donne la permission'”.

L’horoscope comme point d’ancrage

Mais le Guide astrologique des cœurs brisés ne s’adresse pas seulement à un public démographique. En fait, il raconte les incertitudes, les carrefours, les peurs que chacun traverse à un moment donné de sa vie et à tout âge.

“Lorsque nous sommes incertains, à n’importe quel moment de la vie, nous nous accrochons à quelque chose pour tracer une voie. L’astrologie est l’une de ces choses, mais cela peut aussi être le sport ou la méditation”, note le créateur. “Je pense que l’astrologie représente un chemin vers les choses. Tout le monde a besoin d’un guide, de chercher des points d’appui pour décider, d’être aidé à faire des choix”, a ajouté Michele Rosiello, qui incarne le mystérieux Davide Sardi dans la série.

Qui sont les acteurs de Guide astrologique des cœurs brisés ?

En plus des trois protagonistes principaux, des acteurs italiens plus ou moins connus – “brillants mais aussi indépendants et pas encore pleinement explorés”, explique Bindu de Stoppani – jouent un rôle dans Guide astrologique des cœurs brisés. Parmi eux, on peut voir :

Alberto Paradossi dans le rôle de Carlo Barresi, l’ex d’Alice ;

Lucrezia Bertini, dans le rôle de Cristina Chioatto, la nouvelle petite amie et future épouse de Carlo ;

Fausto Sciarappa, dans le rôle d’Enrico Crippa, le mentor d’Alice ;

Emanuela Grimalda, dans le rôle de Marlin de Rose, l’explosive showgirl et présentatrice télé de Dora ;

Esther Elisha dans le rôle de Paola Costa, la meilleure amie d’Alice ;

Francesco Arca dans le rôle très comique d’Alejandro ;

Alberto Boubakar Malanchino dans le rôle d’Andrea Magni ;

Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato),

Maria Amelia Monti (Ada Bassi),

Bebo Storti (Guido Bassi)

et Euridice Axen (Barbara Buchneim).

Pour rappel, la saison 1 de Guide astrologique des coeurs brisés est dispo en streaming exclusivement sur Netflix.