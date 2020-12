Gugu Mbatha-Raw jouera dans AppleTV + Thriller – / Film

Gugu Mbatha-Raw, de qui vous pouvez connaître Le spectacle du matin et Au-delà des lumières, est sur le point de faire la une de sa propre émission de télévision.

Elle est prête à jouer dans Surface, un nouveau thriller psychologique pour AppleTV + qui vient du créateur Veronica West, qui était l’une des personnes clés derrière la réimagination annulée trop tôt de Hulu Haute fidélité.

Mbatha-Raw s’installe dans AppleTV +. Elle joue déjà un rôle de soutien sur Le spectacle du matin pour ce streamer, et maintenant elle est sur le point de jouer dans Surface, un nouveau thriller également produit par Reese WitherspoonLa société de production Hello Sunshine. Apple a remis une commande directe pour la série, qui est encore entièrement entourée de mystère.

West, dont les autres crédits d’écriture comprennent Ugly Betty, Hart of Dixie, le feu de Chicago, Taureau, et la prochaine extension de Showtime Dexter, a trouvé un public passionné avec sa récente version Haute fidélité, mais malheureusement, Hulu, propriété de Disney, a choisi de ne pas le renouveler pour une deuxième saison. Surface est son projet de suivi; elle a créé et écrit cette série originale et servira de productrice exécutive aux côtés de Witherspoon et Lauren Neustadter. Mbatha-Raw jouera dans la série et servira de co-producteur exécutif.

J’ai vu Mbatha-Raw pour la première fois dans la série comique d’espionnage sous-estimée de Bad Robot Couvertures en 2010. Depuis, elle s’est taillé une solide carrière dans des productions allant de Miroir noir (elle est dans le merveilleux épisode « San Junipero ») à Au-delà des lumières, l’ambitieuse épopée de science-fiction des Wachowski L’ascendance de Jupiter, Le remake live-action de Disney de La belle et la Bête, Ava DuVernay’s Une ride dans le temps, la marionnette centrée Le cristal sombre: l’âge de la résistance, et le drame de conte de fées de cette année Venez loin. Elle est également sur le point de faire son entrée dans le domaine de la narration grand public de super-héros dans Loki, la nouvelle série Marvel Studios bientôt disponible sur Disney +.

Vous pouvez lire notre entretien avec elle ici. La production sur surface devrait commencer dans 2021.

Articles sympas sur le Web: