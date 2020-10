Guerre de trente ans: histoire, événements, chronologie et nombre de morts

Histoire militaire | 26 octobre 2020

Bataille de Rocroi, 1643 (Augusto Ferrer-Dalmau / Wikimedia Commons)

La guerre de trente ans est l’un des conflits européens les moins discutés malgré le fait que son nombre de morts estimé est plus élevé que la guerre civile américaine et guerres Napoléoniennes combiné. C’est en partie parce que la guerre a duré 30 ans et a été franchement déroutante, de nombreux problèmes auxquels les Européens sont confrontés étant aggravés par une mini-ère glaciaire soudaine qui a dévasté l’agriculture. C’est néanmoins une guerre importante, car c’était sans doute la dernière véritable guerre religieuse de l’histoire européenne.

Des siècles après que Martin Luther a réussi Quatre-vingt-quinze thèses à une porte d’église, la Réforme protestante était toujours en plein essor, mais au tournant du 17e siècle, la plupart des gens avaient compris comment vivre en paix. Même le Saint Empire romain germanique géré par les Habsbourg a réussi à gouverner des zones de majorité protestante avec relativement peu de conflits jusqu’en 1618, lorsque le nouvel empereur, Ferdinand II, a annulé le Lettre de majesté qui promettait la liberté religieuse aux protestants et revendiquait à la place tout le Saint Empire romain comme terre catholique.

Défenestration de la gravure sur bois de Prague, 1618 (Johann Philipp Abelinus / Wikimedia Commons)

Toutes ces défenestrations

Comme vous pouvez l’imaginer, les protestants n’aimaient pas beaucoup cela. La Bohême, place forte protestante, a riposté avec un style épique avec le Défenestration de Prague, bien que techniquement, c’était la deuxième défenestration de Prague (ou super techniquement, le troisième défenestration de Prague) car l’histoire peut parfois être délicate.

Qu’est-ce qu’une défenestration dans le Saint Empire romain? Pour faire simple, cela signifie se mettre tellement en colère contre quelqu’un que vous le jetez littéralement par la fenêtre, bien que ce soit plus utile à l’ère moderne en tant que mot de vocabulaire SAT. À l’époque, c’était la seule façon de décrire les actions des Bohémiens sur Le 23 mai 1618, lorsque des révoltes ont poussé les représentants locaux de Ferdinand II par une fenêtre, où ils sont tombés de 70 pieds atroces.

Étonnamment, ils ont survécu. Selon l’Église catholique, c’était grâce à l’intervention d’êtres angéliques, mais les protestants ont insisté sur le fait qu’ils étaient tombés dans un gros tas de fumier. Quoi qu’il en soit, la violence de la défenestration de Prague est revenue aux oreilles de Ferdinand II, et la guerre de trente ans a commencé.

Gustavus Adolphus de Suède à la bataille de Breitenfeld. (Musée historique de Strasbourg / Wikimedia Commons)

C’était si long, vous les gars

La première phase de la guerre fut de courte durée, car le peuple bohème possédait peu de pouvoir politique ou militaire. Ils ont tendu la main à plusieurs nations puissantes, mais personne n’a été assez disposé à mettre tout leur effort pour la cause.

Les Bohémiens ont élu un chef de rang intermédiaire nommé Frederick V, qui a tenté de remporter un certain succès, mais malgré de grands efforts, comme le Bataille de White Mountain, finalement perdu et s’est retrouvé banni de tout le Saint Empire romain romain en 1623. En représailles, le Saint Empire romain s’est emparé de la terre et a de nouveau instauré la domination catholique avant tout. Vous penseriez que cela finirait, non? Juste une autre histoire d’une minorité religieuse s’élevant mais qui ne va finalement nulle part.

Pas si vite. Le roi protestant du Danemark, qui était si chrétien qu’il s’appelait Christian IV, craignit que les États voisins de la maison des Habsbourg ne tombent bientôt également sous la domination catholique. Il s’est joint à l’Angleterre et à l’Écosse pour abattre le Saint Empire romain, mais a perdu un grand nombre de leurs soldats dans la bataille de Lutter le 27 août 1626. Peu de temps après, l’édit de restitution a été adopté et les catholiques ont de nouveau consommé les terres d’Europe centrale. C’était définitivement la fin, non?

Toc Toc. Qui est là? C’est le suédois qui vient à nouveau combattre le Saint Empire romain romain pour la liberté religieuse, dirigé par le légendaire Gustavus Adolphus, AKA « le père de la guerre moderne », qui a marqué victoire après victoire pour les protestants pour une fois. Les Suédois ne pouvaient pas financer la guerre seuls, cependant, ils se sont tournés vers les Français pour obtenir de l’aide.

Sac de Magdebourg, 1866. (Alte Nationalgalerie / Wikimedia Commons)

La phase finale

La France, célèbre nation catholique, a soutenu les Suédois malgré leurs différences religieuses dans un effort pour affaiblir la maison de Hambourg, qui bordait la France des deux côtés et détenait un pouvoir trop menaçant pendant trop longtemps. La France a vu une chance d’uniformiser les règles du jeu, alors ils l’ont saisie, faisant passer le cours de la guerre européenne de nature religieuse à politique et sociale pour le reste de l’histoire.

Une fois que la France s’est jointe à la mêlée, la phase finale de la Guerre de trente ans était sur. Il est rapidement devenu le plus sanglant, car une puissance majeure avait commencé à combattre une autre puissance majeure. Les deux parties ont participé à la cruauté sur la cruauté pour rectifier leur pouvoir, mais le Saint-Empire romain germanique était responsable de certaines choses vraiment horribles, notamment le sac de Magdebourg, dans lequel la population de l’une des plus grandes villes d’Allemagne à l’époque était réduite de De 25 000 à 5 000 à peine, les meurtres et les agressions sexuelles violentes ont sévi pendant que la ville brûlait.

Enfin, après des millions de morts, le continent a appelé à démissionner par simple épuisement, ne voyant aucune fin en vue ou des ressources valables à gagner. La Réforme protestante a finalement pris fin officiellement à la fin de la guerre de Trente Ans en 1648, lorsque la paix de Westphalie a été signée, entraînant un affaiblissement du Saint Empire romain et la conquête française d’une plus grande terre. Cela porte beaucoup à croire que les Français ont gagné la guerre de Trente Ans, mais après des décennies d’horreur et des millions et des millions de morts, il est difficile de qualifier qui que ce soit de vainqueur. Peut-être que c’était l’un de ces moments de l’histoire où nous aurions dû rire de quelques gars tombant dans un tas de bouse et l’a appelé un jour.