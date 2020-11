Guardiola a donc quitté le FC Bayern Munich

Pep Guardiola a prolongé son contrat de manager de Manchester City jusqu’en 2023 jeudi. Aujourd’hui, Guillem Balague, journaliste sportif espagnol et auteur de la première biographie sur Guardiola, a révélé la raison pour laquelle l’Espagnol a tourné le dos au FC Bayern Munich en 2016.

Par rapport au BBC Balague a d’abord déclaré que Guardiola aurait été libre de choisir son prochain club s’il avait voulu quitter ManCity. « Il y a eu des offres de la Juventus, du Paris Saint-Germain et d’autres clubs », a déclaré l’Espagnol.

Mais Guardiola reste avec les Citizens, pour lesquels il travaille depuis 2016. Les raisons? « Il se sent bien, est entouré de personnes en qui il a confiance. Il contrôle les décisions sportives et est heureux que rien ne sorte du vestiaire – ce qui s’est passé au Bayern et à Barcelone », a déclaré Balague.

Selon le journaliste de Munich, Guardiola aurait déplu non seulement sur ce point, mais aussi sur autre chose. « Après chaque match, il devait expliquer aux patrons comment l’équipe jouait et pourquoi il faisait ce qu’il faisait », a déclaré Balague. Par conséquent, au cours des derniers mois du contrat de Guardiola avec les champions allemands du record, il était clair « qu’il ne prolongerait pas ».

Ce rapport hebdomadaire n’est pas à l’ordre du jour à Manchester et la relation avec les patrons du club est bonne, a déclaré Balague. Au cours des quatre années où Guardiola a été à l’écart dans le nord de l’Angleterre, il a remporté le championnat à deux reprises (2018, 2019) et la coupe (2019) avec City.