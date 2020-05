– Publicité –



Guardians of the Galaxy 3: Thor’s Cameo a été confirmé.

Après l’acteur Fast and Furious, Vin Diesel a confirmé que les Gardiens de la Galaxie figureront dans Taika Waititi réalisé et le star de Christian Bale Thor: Love and Thunder, des sources proches de Marvel Studios ont maintenant laissé entendre qu’il y aurait un nouveau membre de l’équipe impliqué dans Guardians of The Galaxy: 3 et ça va être le Dieu du Tonnerre – Thor.

Gardiens de la Galaxie 3 Autre distribution

– Publicité –

Thor a vraiment traversé une tourmente émotionnelle tout au long de Avengers Endgame. Réalisant le message de sa mère, Thor remit Asgard à Valkyrie et rejoignit la famille des Gardiens. Rocket et groot étaient parmi ses meilleurs amis alors que Rocket l’a aidé à surmonter le sentiment de perte, de chagrin et d’échec tout au long du film. Donc, la prochaine étape était déjà l’ajout de Thor dans l’équipe des gardiens et Marvel semble faire exactement cela dans Thor 4 et Guardians of The Galaxy 3.

Le caméo de Thor a été confirmé

Les Gardiens de la Galaxie 3 après avoir affronté d’immenses montagnes russes de certains scénarios sont désormais prêts à être dirigés à nouveau par James Gunn. Un peu plus tôt, Gunn a été renvoyé par la franchise pour son comportement et ses tweets violents. Mais après des excuses publiques et le soutien de stars comme Chris Hemsworth, il était de retour avec l’équipe.

Chris a également déclaré que le film serait tourné sur le script de Gunn et que le script était incroyable, bien que maintenant en raison de la pandémie, Marvel a maintenant décalé les dates de plusieurs de ses films et gardiens de la galaxie 3 en tant que finale pour MCU 3 et un entrée dans MCU 4, trouve sa sortie retardée, nous prévoyons que le film sortira fin 2022 ou début 2023.

Eh bien, c’est ça les gars. Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette quarantaine. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et votre famille. Jusqu’à ce que restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

– Publicité –