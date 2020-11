Guangzhou Charge signe ChoiSehwan avant la saison 2021 de l’Overwatch League

Il semble que Dallas Fuel ne sera pas la seule équipe intéressée à acquérir des joueurs de la dynastie Element Mystic cette intersaison. Le Guangzhou Charge s’est joint à l’amusement, signant ce qui est maintenant le septième joueur différent d’Element Mystic à trouver une nouvelle maison dans le Overwatch Ligue pour la saison 2021.

Choi «ChoiSehwan» Se-hwan, 18 ans, rejoindra la Charge, aidant à renforcer les rangs DPS de l’équipe.

⚡️Une star montante du flex DPS, nous l’appelons The Chosen One ⚡️De Element Mystic, maintenant il décide de charger avec nous ⚡️ Accueillons chaleureusement Se-hwan «ChoiSehwan» Choi! pic.twitter.com/8GNEXDTtul – GuangzhouCharge (@GZCharge) 14 novembre 2020

Après plusieurs générations de formations talentueuses qui ont remporté le succès dans Korean Contenders, les joueurs d’Element Mystic se sont retrouvés très recherchés après cette intersaison.

Six anciens joueurs d’Element Mystic ont rejoint le Dallas Fuel pour la prochaine saison 2021, et maintenant avec ChoiSehwan rejoignant ces joueurs de la ligue, Element Mystic est devenu l’un des plus prolifiques Overwatch Nourrisseurs de talents de la ligue dans l’histoire du jeu.

ChoiSehwan est un nom qui Overwatch les fans en auraient entendu beaucoup dans le passé, ayant joué pour des équipes de renom comme Kongdoo Panthera, Griffin et plus récemment Element Mystic. Ayant atteint les trois premiers rangs dans de grands tournois comme Contenders, APEX et NetEase Esports X, la seule chose qui a empêché ce joueur d’avoir son moment sur les plus grandes scènes de Overwatch avait son âge et heureusement pour la Charge, il vient d’avoir 18 ans.

Bien que Guangzhou ait connu une année quelque peu réussie, remportant un tournoi mensuel, terminant cinquième lors de la saison régulière de la ligue et quatrième dans les éliminatoires de la région asiatique de la ligue, l’équipe semble être en pleine reconstruction.

Ils ont récemment ajouté Kim «Mandu» Chan-hee et Bak «KariV» Young-seo des New York Excelsior et Toronto Defiant respectivement. Maintenant, avec l’ajout de ChoiSehwan, l’équipe pourrait être sur la voie d’un look complètement différent de sa saison la plus récente.

Partager : Tweet