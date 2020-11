Guangzhou Charge ajoute les anciens joueurs OWL Neko et Daemin à l’équipe en tant qu’entraîneurs

in

Photo de Robert Paul via Blizzard Entertainment

Overwatch Les équipes de la Ligue subissent des bouleversements dramatiques au cours de cette intersaison – et la Guangzhou Charge est l’une des équipes menant la frénésie.

La charge signée ancien Overwatch Les joueurs de la ligue Park «Neko» Se-hyeon et Kim «Daemin» Dae-min hier soir, cette fois en tant qu’entraîneurs adjoints.

⚡️L’équipe des coachs Charge se rassemble! ⚡️Bienvenue Dae-min «Daemin» Kim et Se-hyeon «Neko» Bak nous rejoignent en tant qu’entraîneurs assistants! ⚡️Ecstatique pour vous avoir au pli, nous allons #ChargeForward ensemble dans le futur! pic.twitter.com/9MhGj6kdzz – GuangzhouCharge (@GZCharge) 30 novembre 2020

Neko et Daemin apporteront une riche expérience à l’équipe. Ils ont tous deux commencé leur carrière pendant l’ère OGN APEX de Overwatch esports et est allé à Contenders et finalement le Overwatch Ligue.

Daemin a eu un parcours intéressant pour arriver là où il est aujourd’hui. Il a joué contre les Contenders dans trois régions différentes après avoir été repêché dans la tristement célèbre équipe des Dragons de Shanghai qui a obtenu une note de 0 à 40 lors de la première Overwatch Saison de la ligue. Plus récemment, il était entraîneur de l’équipe des Contenders coréens, Element Mystic.

Neko est également un personnage intéressant dans Overwatch histoire. Le joueur est entré dans la ligue sans beaucoup d’expérience, mais a eu une première saison fantastique avec le Boston Uprising qui l’a placé au sommet des meilleurs supports flexibles du match.

Mais à la suite d’un drame avec l’équipe qui a finalement abouti à ce qu’il qualifie le directeur général de l’équipe de «bâtard», Neko a été vendu au Toronto Defiant. Après une mauvaise saison avec le Defiant, il est retourné chez les Korean Contenders où il a aidé son équipe à remporter un titre surprenant, battant les favoris RunAway.

Ensemble, ces deux joueurs ont été partout dans la scène. À travers tous les drames, les métiers, les hauts et les bas, Neko et Daemin apporteront probablement une solide connaissance du jeu et une expérience dans la gestion des relations à cette équipe.

Le Guangzhou Charge a maintenant quatre entraîneurs sous contrat pour la prochaine saison 2021.