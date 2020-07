GTA V obtient-il un mode VR sur PS5?

La publication sur LinkedIn le suggère



par Liam Croft Il y a 6 minutes

Il est confirmé qu’une version mise à jour de Grand Theft Auto V arrivera sur PlayStation 5 l’année prochaine, mais l’une des mises à niveau qu’elle propose par rapport à l’édition actuelle est-elle un mode VR? C’est la spéculation actuelle du studio qui a sorti LA Noire: The VR Case Files indique qu’il embauche pour un « titre VR en monde ouvert AAA pour Rockstar Games ».

La citation provient de la page LinkedIn de Video Game Deluxe, où il est écrit: « Après avoir terminé la LANoire: les fichiers de cas VR, nous nous préparons maintenant pour un nouveau projet, un titre mondial ouvert AAA en VR pour Rockstar. 2020 marques notre 7e année de travail exclusif pour Rockstar à Sydney et nous sommes ravis de prendre ce projet révolutionnaire. » Le développeur recrute pour des postes comprenant des programmeurs seniors, des concepteurs et des animateurs.

Étant donné que Grand Theft Auto 6 est encore censé être loin et que Red Dead Redemption 2 semble s’en tenir à la PlayStation 4, la seule option réaliste que nous avons ici est GTA V. Sommes-nous sur le point d’obtenir une version PlayStation VR du géant du divertissement ? Cela justifierait certainement une version mise à jour du jeu et n’oubliez pas que le modèle PSVR actuel fonctionnera avec PS5. Cependant, nous ne dirions pas non à un nouveau modèle amélioré pour vraiment tirer parti du potentiel que ce projet pourrait offrir. Pensez-vous que GTA V obtient vraiment un mode VR basé sur ce post? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

