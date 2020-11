GTA V & Co: Rockstar annonce les détails de la rétrocompatibilité PS5

Rockstar a annoncé aujourd’hui plus de détails sur la rétrocompatibilité PS5 pour son portefeuille, y compris GTA V, Red Dead Redemption 2 et d’autres titres du catalogue backend.

Cela s’applique également aux dernières versions de Le noir (y compris la version PlayStation VR LA Noire: les dossiers VR) ainsi qu’un certain nombre de titres classiques de rock star.

Si vous possédez une version disque d’un jeu rétrocompatible, vous pouvez insérer le disque directement dans le lecteur de votre PlayStation 5 ou Xbox Series X (ne s’applique pas à PlayStation 5 Digital Edition et Xbox Series S). Les propriétaires numériques peuvent télécharger immédiatement tout jeu Rockstar Games compatible qui est déjà lié à leur compte PlayStation Network ou Xbox Live. Sur PlayStation 5, ces titres sont disponibles dans la section Votre collection de la bibliothèque. Vous pouvez le trouver dans la section Prêt à installer sur Xbox Series X | S.

Les sauvegardes sont emportées

Dans les deux cas, vous pouvez continuer à jouer là où vous vous étiez arrêté. Les jeux enregistrés et les jeux complets peuvent être transférés via un câble LAN, une connexion sans fil ou une mémoire USB. Vous pouvez également transférer le dernier jeu en nuage enregistré sur votre compte PlayStation Plus ou Xbox Live. Pour ce faire, vous devez vous assurer que les jeux cloud sont activés sur votre PlayStation 4 ou Xbox One avant de jouer sur PlayStation 5 ou Xbox Series X | S.

Votre progression de jeu actuelle et toutes les réalisations en Grand Theft Auto en ligne et Red Dead en ligne sera également transféré, à condition que vous utilisiez le même compte PlayStation Network ou Xbox Live sur la nouvelle console. Ici, vous pouvez vous assurer que vos comptes sont correctement liés.

La collection de titres Rockstar Games pour PlayStation 2 actuellement disponibles sur PlayStation 4 via le PlayStation Store sera également diffusée:

Canis Canem Modifier

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto San Andreas

Grand Theft Auto Vice City

Max Payne

Revolver Red Dead

En prime, tous les membres PlayStation Plus continueront de recevoir 1000000 $ GTA chaque mois où ils jouent à GTA Online sur PlayStation 4 (transférés sur le compte Maze Bank dans le jeu dans les 72 heures suivant la connexion) – pour lancer la nouvelle version autonome de GTA Online sur PlayStation 5 en 2021.