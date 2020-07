GTA Online recevra sa «  plus grande mise à jour jamais  » plus tard cette année

Grand Theft Auto Online, tout comme son compatriote Red Dead Online, sera mis à jour cet été, alors que Rockstar poursuit son engagement envers ses bacs à sable multijoueurs en ligne en évolution. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce à quoi les habitants de Los Santos devraient s’attendre de manière réaliste, mais un communiqué de presse mentionne «un mélange amusant de nouveaux contenus diversifiés provenant de la vaste gamme d’expériences du jeu à apprécier».

Mais il y a plus: plus tard cette année, l’opus le plus vendu en monde ouvert recevra sa «plus grande mise à jour jamais réalisée», qui présentera «notre dernière version de Heists dans un tout nouvel emplacement». Le développeur a également mentionné qu’il continue d’écouter les commentaires et travaille dur pour s’assurer que le titre est à l’abri des «moddeurs, tricheurs, hackers et ceux qui cherchent à harceler les autres joueurs».

Jouez-vous toujours régulièrement à GTA Online? N’oubliez pas qu’une version gratuite du mode multijoueur sera publiée sur la PlayStation 5 pour les abonnés PlayStation Plus, ce qui est évidemment une affaire gigantesque – surtout si elle réduit enfin ces temps de chargement abominables.