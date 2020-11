GTA Online – Le Cayo Perico Heist commence en décembre

Rockstar a ça Le Cayo Perico Heist dans GTA en ligne annoncé, qui sera disponible à partir de décembre. C’est la plus grande extension jamais sortie.

Il est temps de jouer à des enjeux encore plus élevés que jamais. Vous avez sauvé un espion condamné du centre de détention de Bolingbroke. Vous avez sauvé le monde d’un milliardaire égoïste de la technologie. Et contre toute attente, vous avez réussi à soulager un casino de ses revenus. Cette fois, vous aurez affaire à une île entière.

Préparez-vous à pénétrer dans le domaine insulaire isolé du plus célèbre trafiquant de drogue au monde dans le cadre de l’expansion la plus grande, la plus ambitieuse et pleine d’action jamais créée Grand Theft Auto en ligne a donné: Le Cayo Perico Heist.

Il faut trouver un moyen d’infiltrer Cayo Perico, l’une des îles privées les plus sûres au monde. Évitez ou neutralisez les forces de sécurité lourdement armées qui y sont stationnées et échappez-vous avec des preuves précieuses et autant d’œuvres d’art, d’or et d’argent de la drogue que vous pouvez transporter.

Choisissez vos outils. Choisissez votre approche. Choisissez votre équipage – ou faites cavalier seul. Revenez à Los Santos en un seul morceau.

Le Cayo Perico Heist est la plus grande aventure de GTA en ligne et introduit un tout nouvel emplacement exotique ainsi qu’une toute nouvelle approche des designs de braquage qui vous permet, entre autres, de jouer seul ou avec un total de quatre joueurs maximum. Vous pouvez également obtenir de nouveaux véhicules et armes tactiques et découvrir de nouveaux espaces sociaux où vous pourrez danser et faire la fête avec des amis et de nouveaux DJ de classe mondiale. En outre, vous pouvez vous attendre à de nouvelles stations de radio avec plus de 100 nouvelles chansons. Oh oui, il y a aussi un sous-marin assez gros, polyvalent et lourdement armé pour le quartier général avec bien d’autres surprises.

Plus de détails sur Le Cayo Perico Heist conséquences.