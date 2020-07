GTA: la bande-annonce Unreal Engine 4 de San Andreas créée par des fans après une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur

Le créateur de la bande-annonce faite par les fans, Arcadia Squad, a mis à jour la section communauté de sa chaîne YouTube pour expliquer la disparition de la vidéo.

L’histoire originale suit: Nous sommes actuellement dans une ère de remakes et de remasters, des récréations à plus grande échelle comme Resident Evil 2 aux modifications graphiques comme Final Fantasy 8 (vous savez, celle qui n’est pas aussi bonne que 7). Vous avez probablement entendu la nouvelle que GTA 5 passe à la prochaine génération, mais à quoi ressemblerait Grand Theft Auto San Andreas s’il faisait de même?

Trois fans nous ont donné un petit aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler en créant une bande-annonce pour GTA 4 dans Unreal Engine 4. Le groupe s’appelle ArcadiaSquad et se compose de membres d’Argentine, de Colombie et du Chili. Ils notent sur leur chaîne YouTube qu’ils ne recréent pas le jeu – désolé – et se concentrent sur la fourniture de perspectives sur ce à quoi ressembleraient des jeux anciens et emblématiques avec un peu de TLC.

La bande-annonce elle-même est amusante et regorge de retours en arrière, comme vous pouvez l’imaginer. L’image la plus emblématique qui m’a sauté dessus était une photo de la maison du protagoniste CJ.

Bien que nous n’ayons pas de remaster de Grand Theft Auto San Andreas, nous pouvons toujours utiliser les mods GTA 5 pour le transformer en ce que nous voulons. Quelqu’un a déjà publié un mod qui transforme Grand Theft Auto 5 en Vice City.

Si vous êtes curieux de savoir à quels jeux vous pouvez réellement jouer à l’avenir, nous avons une fonctionnalité de jeux PC à venir qui vous permet de le savoir. Si vous ne voulez pas du tout attendre, nous avons également une nouvelle liste de jeux PC de 2020 afin que vous puissiez plonger directement.

Partager : Tweet