GTA 6: un ancien employé de Rockstar commente une annonce manquante

Certains fans espéraient en fait que le nouveau spin-off de «GTA» serait dévoilé lors de l’événement de dévoilement de la PS5. Au lieu de cela, « GTA 5 » a de nouveau été présenté pour les consoles de nouvelle génération.

Ce sont des versions techniquement révisées, comme c’était le cas avec la PS4 et la Xbox One à l’époque. Le jeu est apparu à l’origine en 2013 pour la PlayStation 3 et la Xbox 360.

Il n’y a donc toujours aucune trace de « GTA 6 ». Jusqu’à présent, il n’a même pas été officiellement confirmé qu’un successeur apparaîtra du tout.

Darion Lowenstein, un ancien employé de Rockstar Games, a déclaré:

«Depuis que je produisais des jeux pour Rockstar, beaucoup de gens me demandent pourquoi nous avons annoncé la mise à jour de GTA 5 et non GTA 6 lors de l’événement PlayStation 5. Pour être honnête, il y a quelques bonnes raisons du point de vue du développement. J’ai fait beaucoup de jeux pour de nouvelles consoles, c’est vraiment difficile. La technologie est en constante évolution et il est très difficile de développer un jeu AAA au lancement. «

Une raison importante est le nouveau matériel des consoles de nouvelle génération, qui a radicalement changé.

Une nouvelle génération comporte de nombreux obstacles auxquels les développeurs doivent d’abord se familiariser. C’est aussi la raison pour laquelle les meilleurs jeux absolus ne sont sortis que vers la fin d’une génération de consoles.

En outre, la nouvelle édition de « GTA 5 » peut être utilisée pour acquérir de l’expérience avec le développement sur les consoles de nouvelle génération et pour l’intégrer dans le développement du successeur.

Le portage « GTA 5 » est la solution la plus simple pour Rockstar

Il a ensuite parlé du portage de « GTA 5 » comme une question facile et sûre pour Rockstar:

«Deuxièmement, comme je l’ai dit, la mise à jour permanente d’un jeu existant est BEAUCOUP moins chère et plus facile que d’avoir un jeu complètement nouveau. Donc, si je devais deviner, GTA 6 n’est tout simplement pas encore terminé, et dans l’année qui suivra le lancement de la PS5, GTA 5 rapportera beaucoup d’argent et offrira une expérience que tout le monde connaît et aime déjà. «

Rockstar Games ne prend aucun risque avec la réédition de son favori de longue date et peut s’attendre à nouveau à un succès financier cette fois.

« GTA 5 » se vend toujours très bien et grâce à son mode en ligne avec des innovations régulières et des microtransactions, Rockstar génère continuellement de nouveaux revenus.

Comme il s’agit d’un ancien employé de Rockstar, Lowenstein n’aura aucune connaissance interne du développement de « GTA 6 », mais ses raisons sont absolument compréhensibles et nous pourrions déjà deviner à l’avance.

On peut supposer que la nouvelle succursale apparaîtra au plus tôt en 2022. D’ici là, vous devez être satisfait des versions mises à jour de « GTA 5 » et « GTA Online ».

