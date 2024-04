GTA 6 et Playstation : Va-t-on vers une catastrophe annoncée ?

L’anticipation entourant la sortie de « Grand Theft Auto 6 » est à son comble, avec des fans du monde entier impatients de plonger dans les nouvelles aventures que propose Rockstar Games.

Cependant, une question brûle les lèvres de tous : la nouvelle génération de consoles, notamment la PS5 Pro, sera-t-elle à la hauteur pour faire tourner ce mastodonte à 60 images par seconde (FPS) ? Selon des experts, le verdict pourrait décevoir les joueurs espérant une expérience de jeu ultime.

La Quête des 60 FPS : Un Défi de Taille pour la PS5 Pro

La norme actuelle pour une expérience de jeu « fluide » a évolué, passant de 30 à 60 FPS, particulièrement sur PC. Cette attente met en lumière une possible désillusion lorsque les consoles modernes doivent se résoudre à exécuter des jeux AAA à 30 FPS pour maintenir performance et fidélité graphique. « Grand Theft Auto 6« , dont la sortie est prévue pour 2025, est censé tirer parti du matériel amélioré de la PlayStation 5 Pro. Toutefois, des analyses récentes indiquent que le titre tant attendu pourrait ne pas atteindre les 60 FPS escomptés sur cette plateforme.

Une Décennie Après GTA 5 : Rockstar Prêt à Innover

Plus de dix ans après la sortie de GTA 5, Rockstar Games est prêt à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre. Avec une bande-annonce qui a cumulé 175 millions de vues en seulement 24 heures, l’annonce officielle de GTA 6 a suscité un engouement mondial. La promesse de graphismes nettement améliorés et d’une population plus dense pose cependant un défi de taille pour les consoles actuelles.

Le Dilemme de la PS5 Pro Selon Digital Foundry

Digital Foundry, réputé pour ses analyses matérielles pointues, a récemment discuté des capacités de la PS5 Pro et de son aptitude à exécuter GTA 6 à 60 FPS. Selon eux, la PS5 Pro pourrait être équipée d’un processeur (CPU) similaire au modèle de base, mais avec un « mode haute fréquence » offrant environ 10% de performances supplémentaires. Cela pourrait ne pas suffire pour les vastes et densément peuplées étendues de Vice City de GTA 6.

Ajuster les Attentes : Une Réalité à Accepter

L’analyse suggère que Rockstar pourrait viser les 30 FPS pour GTA 6 sur les consoles actuelles, y compris la PS5 Pro, en raison de limitations matérielles. Cette perspective requiert un ajustement des attentes de la part des joueurs, habitués à rechercher la fluidité maximale dans leur expérience de jeu.

L’Optimisation Magique de Rockstar : Un Espoir ?

Il reste une lueur d’espoir que Rockstar parvienne à optimiser de manière exceptionnelle GTA 6 pour qu’il fonctionne à 60 FPS sans compromis majeur sur la qualité globale du jeu. Cependant, avec des rumeurs indiquant d’éventuels retards poussant la sortie de GTA 6 à 2026, les joueurs pourraient devoir patienter jusqu’à la prochaine génération de consoles pour bénéficier de l’expérience fluide tant désirée.

Cet article explore la réalité technique et les défis que représente l’exécution de « Grand Theft Auto 6 » à 60 FPS sur la prochaine PS5 Pro. Alors que la technologie continue d’évoluer, la course pour atteindre une expérience de jeu optimale se heurte à des obstacles matériels, obligeant à la fois développeurs et joueurs à reconsidérer leurs attentes pour l’avenir du gaming sur console.