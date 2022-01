GTA 6 : enfin une date de sortie annoncée pour le prochain Grand Theft Auto ?

Les spéculations d’un insider réputé de Rockstar ont conduit les fans à croire que Grand Theft Auto 6 sera dévoilé en 2022 et pourrait avoir une date de sortie en 2023. Pour l’instant, Rockstar n’a pas encore officiellement teasé GTA 6, mais il n’a pas eu de sortie originale depuis 2018. Le développeur a récemment publié la trilogie GTA Remastered Trilogy, qui a été mal accueillie, en novembre, et prévoit un nouveau remaster de Grand Theft Auto 5 en mars, mais il a passé les quatre dernières années à tailler discrètement dans le prochain volet de la série.

Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles Bully 2 est en cours de réalisation et que sa révélation pourrait être imminente, Rockstar travaille également sur Grand Theft Auto 6. Les détails sont rares sur le projet, mais on s’attend à ce qu’il se déroule à Vice City, une ville qui n’a pas été vue depuis les titres de la période PS2. Rockstar a placé la barre très haut avec ses deux derniers titres et les exigences des fans seront élevées. Il n’est pas surprenant qu’il se soit écoulé plus de dix ans entre GTA 5 et GTA 6, mais cela ne veut pas dire que les fans ne sont pas impatients d’avoir de nouvelles informations.

Selon Tez2, un insider de Rockstar Games, sur le GTAForums, GTA 6 pourrait être officiellement révélé cette année et sortir en 2023. Cela semble être plus une spéculation qu’une rumeur mais se base sur une tendance. Rockstar a révélé Red Dead Redemption 2 trois ans après la sortie de Grand Theft Auto 5, et cela fait maintenant quatre ans que le premier est sorti. Il semble que le développeur doive annoncer un nouveau jeu. Certaines rumeurs ont suggéré que GTA 6 ne sortirait pas avant 2025, mais si les choses avancent plus vite que prévu, une sortie en 2023 n’est peut-être pas improbable.

Cela dit, Rockstar a aussi l’habitude d’annoncer une date puis de la retarder. Rockstar pourrait prévoir une sortie en 2023 pour Grand Theft Auto 6, mais pourrait finir par la repousser à 2024. Le développeur avait l’intention de sortir Red Dead Redemption 2 en 2017, mais a retardé d’une année entière, jusqu’à octobre 2018. Seul le temps nous dira si cela se concrétise, Rockstar peut essayer de baratiner plus de remasters pendant qu’il s’assure que GTA 6 est parfait, mais en raison de l’intense secret du studio, les fans resteront probablement dans le noir dans un avenir prévisible.

Des rumeurs ont laissé entendre que le développement de GTA 6 était chaotique, mais il semble que Rockstar y consacre tout le temps et les efforts qu’il peut se permettre pour cette suite très attendue. Rockstar a froissé beaucoup de plumes avec la sortie bâclée de la trilogie GTA, il va donc devoir regagner un peu de respect de la part des fans. Peut-être que la confirmation de Grand Theft Auto 6 peut aider à regagner quelques fans.