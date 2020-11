GTA 5 se dirige vers Chicago dans ce projet de modding massif

Quand on y pense, il y a étonnamment peu de jeux en monde ouvert se déroulant à Chicago. Les larges rues de la ville, la ligne d’horizon emblématique et le look instantanément reconnaissable se prêtent tous aux jeux vidéo, et pourtant le seul jeu de mémoire récente à tenter quelque chose comme une reconstitution complète du 312 a été le Watch Dogs original. Grâce à des moddeurs industrieux, vous pouvez maintenant vous y rendre dans Grand Theft Auto V.

Le designer Filip Vogleš travaille avec des amis moddeurs pour recréer le centre-ville de Chicago dans le jeu de crime signature de Rockstar, et les résultats jusqu’à présent sont déjà impressionnants. Les larges passerelles en béton du Loop et du Magnificent Mile ressemblent à leurs homologues de la vie réelle, et vous pouvez vous promener jusqu’à la rivière Chicago pour regarder les bateaux à moteur naviguer sur les murs du canal. La sculpture en bas-relief publique de Chicago et les gratte-ciel en flèche ont tous l’air parfait – c’est une œuvre impressionnante.

Les moddeurs incluent même une version fonctionnelle du célèbre train de transport en commun «L» de Chicago, qui circule sur des voies surélevées au-dessus des rues. C’est toujours un travail en cours, mais tel qu’implémenté dans le mod en ce moment, il ajoute une pièce cruciale de l’atmosphère de Chicago.

Voici la dernière vidéo du journal de développement:

La première version du mod Chicago est actuellement disponible exclusivement pour les abonnés Patreon, mais la version terminée sera publiée sur GTA5-mods.com.

Il n’y a pas encore de captures d’écran montrant l’emblématique «Bean» – la sculpture «Cloud Gate» dans le centre-ville de Chicago Millennium Park – mais nous pensons que c’est bientôt en route. Il existe également de nombreux autres mods GTA 5, si vous souhaitez voler autour de Los Santos dans un X-wing, par exemple.