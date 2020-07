Grounded en tête de la liste des best-sellers Steam et frappe gros sur Twitch

La révélation d’Obsidian’s Grounded a été un choc pour les fans des jeux de rôle classiques du studio, mais malgré cela, il semble qu’il y ait beaucoup d’intérêt. Grounded a lancé l’accès anticipé aujourd’hui, et il est déjà en tête de la liste des best-sellers Steam et près du sommet des charts Twitch. Les jeux de survie Honey, I Shrunk the Kids ont encore un long chemin à parcourir, mais la réponse rapide est prometteuse.

Grounded a été perché au sommet du classement des meilleurs vendeurs de Steam toute la journée, devant d’autres versions nouvelles et récentes telles que Destroy All Humans, Othercide, Death Stranding et Sea of ​​Thieves. Le jeu a atteint un sommet de 12543 joueurs simultanés, comme le montre SteamDB. C’est comparable aux chiffres Steam du premier jour pour Sea of ​​Thieves, et cela ne compte même pas les joueurs qui ont sauté dans le Windows Store ou le Game Pass.

Les fans de Twitch ont également été extrêmement intéressés et Grounded a dépassé les 200,00 téléspectateurs depuis son lancement. Ce numéro est ancré par une poignée de streamers de renom, notamment Lirik, xQc et Markiplier, mais c’est un nombre impressionnant du premier jour, peu importe.

Si vous l’avez manqué jusqu’à présent, vous pouvez jeter un œil à Grounded dans la bande-annonce ci-dessous.

Obsidian a également de nombreux autres projets en préparation, notamment le DLC pour The Outer Worlds et un tout nouveau RPG appelé Avowed. Il semble cependant que l’expérience de Grounded va porter ses fruits.

Partager : Tweet