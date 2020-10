Grimes: Mon fils de cinq mois est dans l’art radical

2020-10-29 21:00:13

Grimes a dit que son fils, qui n’a que cinq mois, est « dans l’art radical » comme elle explique qu’elle a regardé le film de guerre 1979 « Apocalypse Now » avec lui.

La chanteuse de « Oblivion » n’a donné naissance à son petit – qu’elle a nommé X Æ A-XII – qu’il y a cinq mois, mais a déclaré que le jeune avait déjà son propre goût éclectique en art et adorait regarder des films tels que « Apocalypse Now ».

Grimes a expliqué: «J’ai regardé ‘Apocalypse Now’ et des trucs avec mon bébé. Il est dans l’art radical. Par exemple, il l’est vraiment, et je ne pense pas que ce soit problématique de s’engager avec eux à ce niveau.

La star de 32 ans a tenu à éloigner son bébé – qu’elle a avec son petit ami Elon Musk – des divertissements traditionnels pour bébés, et s’est même associée à l’application Endel pour créer une «AI Lullaby» pour lui, dans un effort pour produire «une meilleure situation de sommeil du bébé».

Elle a ajouté: «Lorsque vous avez un bébé, vous utilisez toujours des machines à bruit blanc. Il est beaucoup plus facile de les endormir si vous les entraînez sur une sorte de situation audio. Et donc je me suis dit, est-ce que cela pourrait être plus artistique? En général, les trucs pour bébés sont vraiment mauvais sur le plan créatif. Je ne veux pas que votre première introduction au monde soit juste cette merde sans but.

«Je n’insulte pas les bébés. Je suis juste, c’est une seule et même ambiance. J’ai juste envie de sortir du genre: «Voici un zèbre et un ours dans l’énergie des tons pastel». C’est juste une toute petite sorte de lentille créative à travers laquelle les choses peuvent être regardées. »

Et bien que son bébé, affectueusement surnommé X, ne soit né qu’en mai, Grimes est convaincu qu’il a déjà ses propres «opinions» et «goûts».

S’adressant au New York Times, Grimes a déclaré: «[Babies] ont du goût. Ils aiment certainement certaines choses. Ils n’aiment pas les autres choses. Ils ont pleinement des opinions.

Ailleurs dans l’interview, il a été rapporté que Grimes – de son vrai nom Claire Boucher – porte désormais le nom de «c», qui fait référence à la vitesse de la lumière.

La pièce a déclaré: «Parler à l’artiste, qui passe maintenant par« c »(une référence à la vitesse de la lumière), c’est un peu comme boire à une lance à incendie de la prophétie de science-fiction.»

