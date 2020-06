Grillo dit qu’il est devenu trop grand pour Marvel Movies

Frank Grillo est devenu un visage familier sur le front du genre action au cours de la dernière décennie, de « The Purge » à « Captain America » ​​en passant par de nombreux titres directs et en streaming, et est également considéré comme un acteur accompli pour son travail dans des émissions comme « Kingdom » »Et des films comme« The Gray ».

Récemment, il a parlé à Uproxx et a révélé le bilan que toutes ces séquences d’action font peser sur son corps, aujourd’hui âgé de 55 ans. Il s’entraîne toujours tous les jours avec un entraîneur de boxe et fait de la musculation, mais admet que le tournage de films d’action est stressant en raison du bilan mental qu’il faut:

«Quand vous faites un film où vous avez beaucoup de choses en cours et que vous avez beaucoup de chorégraphies à retenir, vous le faites encore et encore et encore. Votre esprit s’use aussi bien que votre corps, et vous êtes tout le temps épuisé. «

Grillo est probablement le plus connu pour son rôle de Crossbones dans l’univers cinématographique Marvel, mais dans le passé, il a également exprimé le désir de représenter Frank Castle alias The Punisher. Dans la nouvelle interview cependant, il dit que ses priorités se sont depuis déplacées vers davantage de projets non-super-héros avec des budgets limités et un contrôle plus créatif:

« Ce n’est pas dans ma trajectoire maintenant. Ce n’est plus là où ma vie m’emmène, et mon ami Jonny Bernthal a fait un travail incroyable. Ma vie et ce que je veux faire est très différent maintenant, et je pense que je dépasse ce genre de truc Marvel et super-héros. Joe [Carnahan] et j’ai une très bonne petite entreprise dans War Party, et nous nous concentrons sur les thrillers d’action qui sont budgétisés de manière responsable, et nous sommes très occupés, coupons du bois, et nous allons suivre la voie de la création de notre propre matériel et contenu et passer un bon moment. «

Frank Castle n’est pas encore apparu dans le MCU, bien qu’il y ait des théories sur son inclusion dans « Captain America: The Winter Soldier » en tant que conducteur de la camionnette qui enfonce certains agents Hydra et sauve Nick Fury.

Grillo peut être vu dans cette saison de «Billions» de Showtime.