Griefhelm ressemble à Nidhogg médiéval – regardez la bande-annonce de révélation

L’un des nombreux originaux Netflix les plus anciens qui a été renouvelé pour sa dernière saison. La comédie créée par Marta Kauffman et Howard J. Morris atteint très rapidement le sommet des charts. Le spectacle tourne à travers les rôles titulaires Grace et Frankie interprétés respectivement par Jane Fonda et Lily Tomlin. La vie des […] Plus

Partager :