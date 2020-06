Grey’s Anatomy’s Saison 16: Un exploit impressionnant réalisé par la finale

– – –

Mises à jour de la saison 16 de Grey’s Anatomy: Nous sommes sûrs que vous savez maintenant que Grey’s Anatomy a interrompu sa 16e saison par la pandémie de coronavirus en cours, ce qui signifie que le dernier épisode de la saison qui a été diffusé n’était pas vraiment la finale prévue. Indépendamment de cela, l’épisode a réussi un exploit impressionnant.

Selon les rapports, l’épisode a attiré 16,5 millions de téléspectateurs de sa diffusion et 35 jours de rattrapage aux États-Unis, ce qui en fait l’épisode le plus regardé de l’émission depuis la première de la saison 16. Il n’y a pas d’arrêt à l’anatomie de Gray et à l’amour qu’ils ont envers le drame médical à travers le monde. Les téléspectateurs sont fous du spectacle et ils ne veulent pas que le spectacle se termine de si tôt.

Détail de la saison 16 de Grey’s Anatomy

GREY’S ANATOMY – « Gut Feeling » – Meredith travaille sur un patient qui se spécialise dans le jumelage, et un patient apparemment ivre pousse les boutons de Richard et lui donne un mystère médical à résoudre. Pendant ce temps, Maggie essaie d’atteindre Teddy après avoir porté le fardeau de son secret devient écrasante alors qu’elle se débat avec des problèmes dans sa propre vie personnelle sur « Grey’s Anatomy », JEUDI OCT. 4 (8: 00-9: 01 pm EDT), sur The ABC Television Network. (ABC / John Fleenor) CHRIS CARMACK

– – –

À la grande surprise des fans de Grey’s Anatomy, la série la plus vue sur ABC a également été diffusée au cours de sa 16e saison. Station 19 a eu un certain croisement avec son émission mère dans la série dérivée qui a diffusé sa finale prévue. La showrunner Krista Vernoff a récemment parlé de la saison 17 de Grey’s Anatomy et comment ils ont changé la finale de Station 19.

Elle a dit: «Nous avons dû entrer dans certains des épisodes de Station 19 et tirer [Grey’s Anatomy-related] scènes et quelques dialogues, mais pas trop ». Elle a en outre déclaré: «Cela affectera davantage Grey’s à l’automne, car nous avions préparé une finale que nous n’avons pas pu tourner. «Nous n’avons pas pu tourner les quatre derniers épisodes, donc ce que nous avions l’intention de faire est sûr de changer, et nous voulons en garder une partie et une partie va changer. Nous n’allons pas faire un bombardement sur la finale de la Station 19 et ensuite le faire sur Grey [next season]. »

Aux États-Unis, Grey’s Anatomy et Station 19 sont diffusés sur ABC. Au Royaume-Uni, ils sont diffusés dans Sky Witness avec des épisodes sélectionnés également disponibles sur Now TV.

– – –