Grey’s Anatomy (TF1) : combien d ‘épisodes compte la saison 17 ?

La diffusion de la saison 17 de Grey’s Anatomy débute ce soir, mercredi 26 janvier à 21h10 sur TF1 en France avec les 2 premiers épisodes inédits, suivis de 2 nouveaux inédits de la saison 4 de son spin-off Station 19 et vous êtes déjà nombreux à vous demander combien d’épisodes compte Grey’s Anatomy saison 17.

En général, les téléspectateurs peuvent compter sur des saisons longues. Mais compte tenu des circonstances entourant la pandémie de coronavirus (COVID-19), il est possible que certains changements aient eu un impact sur le calendrier de production. Voici donc ce que l’on peut attendre de la saison 17 de Grey’s Anatomy.

Combien d’épisodes dans la saison 17 de Grey’s Anatomy ?

En mars 2021, Camilla Luddington qui joue Jo Wilson s’est ouverte sur la saison 17 de Grey’s Anatomy et a révélé que le cycle actuel aura un nombre d’épisodes plus court en 2021.

“Habituellement, nous faisons environ 24, 25 épisodes. Cela représente environ neuf mois de l’année. Nous pourrions faire un bébé Grey’s dans le temps que nous filmons”, a déclaré Luddington. “Je sais que nous n’en faisons que 17 cette saison”.

Pendant ce temps, la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, a confirmé qu’il y aura 17 épisodes cette saison dans une interview avec Variety.

“Nous tournons des journées de 10 heures”, a déclaré Vernoff. “Et c’est un changement vraiment, vraiment significatif de ce que nous sommes capables d’accomplir et de tourner”.

Inédit, Grey's Anatomy est de retour pour une nouvelle saison, mercredi à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/fWZqGgTE7J — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) January 23, 2022

Le final de la saison 17 de Grey’s Anatomy signera-t-il la fin de la série ?

Il y aura bien une saison 18 de Grey’s Anatomy et nous avons appris il y a quelques jours à peine que la série médicale à succès a été renouvelée pour la saison 19 également. Pourtant, Vernoff a révélé que l’épisode final pourrait être un final de saison et un final de série. En mars, le showrunner a déclaré au Hollywood Reporter :

Je prévois une saison et un final qui pourrait fonctionner comme un final de saison ou un final de série. Je prévois les deux éventualités et c’est difficile et ce n’est pas idéal. Ce n’est pas là où j’aimerais que nous soyons. J’ai dit [aux dirigeants d’ABC] que je devais savoir avant de faire le final ce que nous faisons. Parce qu’il y a un certain nombre de personnages qui vont changer. Soit il y aura une conclusion, soit je construirai quelque chose qui me permettra d’avoir un petit cliffhanger et un fil conducteur pour la saison prochaine.

La saison 17 de Grey’s Anatomy est diffusée le mercredi soir sur TF1 à compter de ce 26 janvier 2022.