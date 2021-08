Grey’s Anatomy saison 18 : Le tournage commence et il y a des raisons de penser que c’est la fin

in

Grey’s Anatomy est sur le point de lancer sa 18e saison et la production est prête à commencer le tournage. Cependant, l’enthousiasme pour ce nouveau départ a été freiné par des rumeurs d’annulation. Y a-t-il vraiment lieu de s’inquiéter ?

Le tournage de la saison 18 de Grey’s Anatomy a finalement débuté aux studios d’ABC le mercredi 11 août. C’est ce qu’a annoncé la star de la série, Ellen Pompeo, qui a montré sur son compte Instagram officiel une image d’elle assise sur la chaise du département maquillage de la production du drama.



Cependant, le début de Grey’s Anatomy n’est pas une date si heureuse pour les fans, car de fortes rumeurs reviennent sur l’annulation possible du drame médical lorsque ce volet se terminera. Et après les déclarations de Pompeo aux médias et le silence d’ABC, il est logique que les spéculations à ce sujet aient pris de l’ampleur.

Le fait que deux des acteurs principaux de la série, James Pickens Jr. (Richard Webber) et Chandra Wilson (Miranda Bailey) terminent leurs contrats avec la série au printemps 2022, et leur renouvellement n’a pas encore été annoncé.



Malgré cela, il est évident qu’ABC souhaite diffuser au moins une saison supplémentaire de Grey’s Anatomy, qui continue de régner sur la chaîne en tant que série scénarisée la plus regardée et la mieux notée actuellement, avec plus de 5,3 millions de téléspectateurs par semaine.

La récente déclaration d’Ellen Pompeo, qui a annoncé son intention de se retirer de la vie active, pèse également sur l’émission. Par le passé, l’actrice de Meredith Grey’s avait déjà souligné combien il était difficile de vieillir à l’écran, exprimant un malaise qui pourrait déterminer le renouvellement de son contrat.

D’autre part, on sait que la showrunner Krista Vernoff réfléchit depuis un certain temps au final de Grey’s Anatomy, ce qu’Ellen Pompeo a également exprimé dans une récente interview dans laquelle elle a assuré que son objectif est d’être fidèle à l’histoire de son personnage et de satisfaire les téléspectateurs d’une certaine manière. La saison 18 de la série médicale à succès sera lancée le 30 septembre sur le réseau ABC.