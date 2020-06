Grey’s Anatomy Saison 17: Quand sortira cette sortie? Qu’ont à dire les officiels? Quel sera le casting et l’intrigue probable?

La dix-septième saison de Grey’s Anatomy, la série télévisée sur le Web la plus célèbre d’American Medical Drama, est une bonne chose à voir sur les écrans! Voici un aperçu fini de quelles nouvelles proviennent des autorités? Aussi, tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Grey’s Anatomy Season 17.

Synopsis pour Grey’s Anatomy

Pour les personnes qui n’ont pas la moindre idée de Grey’s Anatomy, il s’agit d’une série télévisée sur le Web à caractère médical qui fait ses débuts depuis 2005 dans ABC. La série tourne autour de la vie des assistants médicaux, des habitants et des professionnels alors qu’ils se transforment en spécialistes chevronnés tout en ajustant leurs propres connexions et celles d’experts.

À partir de maintenant, 16 saisons pour la série sont désormais accessibles à regarder! De plus, l’intégralité des 16 a été un succès incroyable dans ABC! À partir de laquelle plus tard, la série a également commencé à être diffusée sur Disney + Hotstar et Amazon Prime; Donc, si vous aimez le domaine de la clinique et du spectacle, à ce stade, Grey’s Anatomy pourrait être la bonne décision à regarder.

Quelles nouvelles viennent les officiels?

À l’heure actuelle, la dix-septième saison de Grey’s Anatomy est en cours de création, et elle compte bientôt sur les écrans! De cette façon, nous avons apporté ici quelques nouvelles et trous des autorités, ce qui donne des implications sur ce que nous pouvons attendre de Grey’s Anatomy Season 17.

Date de sortie

Selon ABC, ils ont demandé la saison 7 de Grey’s Anatomy, et très probablement, la date de sortie de cette nouvelle saison sera réservée quelque part à la fin de 2020 ou pourrait arriver à l’heure de 2021.

Quoi qu’il en soit, nous avons confirmé des informations selon lesquelles la pandémie actuelle de coronavirus retarderait l’arrivée de cette nouvelle portion pour une durée considérable!

Jeter

La plupart des acteurs de la saison passée reviendront sur la nouvelle saison; en conséquence, donne comme Ellen Pompeo un rôle de Dr. Meredith Gray, Chandra Wilson comme Dr. Miranda Bailey. James Pickens Jr. en tant que Dr Richard Webber, Kevin McKidd en tant que Dr Owen Hunt, Kelly McCreary en tant que Dr Maggie Pierce. Giacomo Gianniotti en tant que Dr Andrew DeLuca, Kim Raver en tant que Dr Teddy Altman et Greg Germann en tant que Dr Tom Koracick se présenteront pour le nouveau spectacle.

Tracé d’anatomie de Grey

On a deviné que l’intrigue tournera d’autant plus autour du triangle des sentiments de Meredith, qu’elle doit choisir parmi Cormac et DeLuca Hayes.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur la nouvelle et la dix-septième portion de Grey’s Anatomy.