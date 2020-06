Grey’s Anatomy saison 17: Pourrait-il encore avoir un ordre d’épisode lourd?

9.5 / 10

Jeter:

Pete Davidson comme Scott Carlin

Marisa Tomei comme Margie Carlin

Bill Burr comme Ray Bishop

Bel Powley comme Kelsey

Maude Apatow en tant que Claire Carlin

Steve Buscemi comme Papa

Pamela Adlon comme Gina

Ricky Velez comme Oscar

Moises Arias comme Igor

Lou Wilson comme Richie

Réalisé par Judd Apatow

Écrit par Judd Apatow, Pete Davidson et Dave Sirus

Sommaire:

Scott (Davidson) est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier à l’âge de sept ans. Il a maintenant atteint la mi-vingtaine après avoir accompli peu de choses, poursuivant un rêve de devenir un tatoueur qui semble loin de sa portée. Alors que sa jeune sœur ambitieuse (Apatow) se rend au collège, Scott vit toujours avec sa mère infirmière épuisée aux urgences (Tomei) et passe ses journées à fumer de l’herbe, à traîner avec les gars – Oscar (Velez), Igor (Arias) et Richie ( Wilson) – et se connecter secrètement avec son ami d’enfance Kelsey (Powley).

Mais lorsque sa mère commence à sortir avec un pompier à grande gueule du nom de Ray (Burr), cela déclenche une chaîne d’événements qui forcera Scott à faire face à son chagrin et à faire ses premiers pas pour avancer dans la vie.

Le film met également en vedette Buscemi dans le rôle de Papa, un pompier vétéran qui prend Scott sous son aile, et Adlon dans le rôle de l’ex-femme de Ray, Gina.

La revue:

Le roi de Staten Island est un film semi-autobiographique inspiré de la vie de la star et co-scénariste Davidson (le personnage de Scott a été élevé à Staten Island comme Davidson et avait également sept ans lorsque son père est décédé au travail, le même âge que Davidson était dans la vraie vie quand il a perdu son père pompier le 11 septembre). Même si vous ne connaissiez pas les antécédents et l’histoire de Davidson par rapport à l’histoire, vous pouvez toujours sentir à quel point le film est personnel et profond grâce au travail remarquable de Davidson sur et hors écran, soutenu par une distribution solide, un script et Direction d’Apatow.

Le roi de Staten Island incarne comment l’humour peut aider à soulager la douleur, ce qui est très comparable. Nous traitons tous le chagrin et les problèmes non résolus à notre manière, mais un outil commun qui aide beaucoup à trouver un moyen de rire. Mais le rire ne peut que nous mener jusque-là, et finalement, toute cette douleur doit être abordée. Après la mort de son père à un si jeune âge, Scott est resté coincé dans un lieu sombre de deuil depuis. La première fois que nous rencontrons Scott, il conduit imprudemment en fermant les yeux et en appuyant sur le gaz, évitant de justesse un accident grave. Il commence alors à répéter «Je suis désolé» encore et encore alors qu’il met sa ceinture de sécurité. Le comportement de prise de risque de Scott rend deux choses claires pour le public immédiatement: Scott est en difficulté et ce film est bien plus qu’une comédie.

Mais ne vous y trompez pas; Le roi de Staten Island est très, très drôle et propose certains des dialogues les plus amusants et les plus inattendus qui vous surprennent de la meilleure façon. Vous pouvez compter sur n’importe quelle scène avec Scott et ses copains stoner pour fournir beaucoup de légèreté (ou vraiment, Scott avec n’importe qui). Pourtant, même alors, quand ils traînent tous dans le sous-sol à regarder des films au lieu de sortir, Scott défend de rester à l’intérieur en commentant: « J’aime ça ici, c’est sûr. » La comédie occupe une place centrale dans le film, mais le cœur du film est sa composante la plus essentielle.

Les rythmes comiques et les moments touchants n’auraient pas été aussi durs sans Davidson entouré d’un casting aussi talentueux. Burr plaide particulièrement pour pouvoir faire plus que simplement être bruyant et drôle, et Tomei, Maude Apatow, Powley, Adlon et les autres jouent tous parfaitement leur rôle. De plus, nous pourrions tous utiliser une personne comme Papa de Buscemi dans nos vies. En plus d’assister au voyage de Scott (et Davidson) à travers un chagrin et une dépression non résolus avant de demander de l’aide pour commencer la guérison, les moments les plus spéciaux sont ceux qui sont brutalement honnêtes et intimes. Par exemple, quand Kelsey dit à Scott qu’elle se sent mal que Scott ne pense pas qu’il est génial, ou quand Scott est seul avec les affaires de son père se lamentant de l’obtention du diplôme de sa sœur et qu’elle part à l’université, ou quand Scott admet qu’il ne sait pas comment pour s’exprimer mais qu’il est plus que ce qui paraît à l’œil.

Pour toute personne qui a déjà perdu quelqu’un, qui a été coincé dans une ornière ou qui vit avec des problèmes de santé mentale, qui a déjà fait des conneries stupides avec des amis ou qui s’est senti menacé par le changement ou qui a lutté avec lui – ce film résonnera avec vous . Et même si aucune de ces choses ne s’applique à votre propre expérience de vie, vous vous retrouverez toujours à rire à haute voix de façon inattendue à un moment donné et à vous sentir submergé d’empathie pour Scott dans l’autre.

Le film peut sembler un peu long pour certains téléspectateurs, mais le temps consacré à étoffer non seulement le personnage de Scott mais aussi ceux qui lui sont liés permet d’éviter de se sentir comme si l’histoire était trop précipitée. Apatow, Davidson et les autres écrivains ont remporté l’or avec Le roi de Staten Island en créant un film vraiment hilarant, plein de caractère et de vie. Je suis fan d’une grande partie du travail précédent d’Apatow, mais cela pourrait être le projet le plus spécial qu’il ait jamais aidé à mettre à l’écran et je suis sans cesse impressionné par la performance de Davidson car l’acteur est capable de faire face et de faire face à sa propre perte dans la vie réelle alors que Scott entame le prochain chapitre de sa vie.