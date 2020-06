Grey’s Anatomy Saison 17: distribution, date de sortie et à quoi s’attendre !!

Il y a quelque chose chez l’homme et la femme passionnés qui aiment leur carrière que chacun d’entre nous trouve irrésistible. L’énergie, la chimie, la romance. C’est aussi l’un de nos plaisirs coupables et nous ne pouvons pas le nier. Voir de mignons médecins et infirmières à l’hôpital nous donne toujours envie d’y rester et de les regarder toute la journée. L’anatomie de Grey est également l’un de nos plaisirs coupables. Populaire pour son histoire incroyable, sa grande chimie entre les personnages et la représentation de la vie quotidienne et des luttes des médecins, des infirmières et bien d’autres dans le domaine médical. Générant 16 saisons au total et est devenu un énorme succès. Et les fans demandent s’il y aura une saison 17? Plongeons-nous sans plus attendre dans les détails de Grey’s Anatomy Season 17.

Date de sortie de la saison 17 de Grey’s Anatomy.

Les critiques font l’éloge du drame, de la lutte quotidienne du personnel médical et du scénario de l’anatomie de Grey. Même en remportant les Golden Globe Awards et autres récompenses. Recevoir un énorme succès et après avoir écouté les fans, après la fin de la saison 16. Les créateurs ont renouvelé la saison 17 de Grey’s Anatomy. Mais la production sera très probablement confrontée à de nombreux problèmes avec la pandémie dans le monde entier. Et ne sortira qu’à la mi-2021.

Le casting de Grey’s Anatomy.

De nombreux acteurs reprendront leur rôle dans la série télévisée médicale des saisons précédentes, notamment Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heist. Avec Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickle Jr. Le casting de la saison 7 n’est pas officiellement annoncé. Mais ellen a exprimé son désir pour le vieux casting de revenir.

Attentes de la saison 17.

La saison 16 s’est terminée avec Richard obtenant finalement un diagnostic d’empoisonnement au cobalt et se rétablissant régulièrement. Et Andrew découvre enfin la cause profonde du problème de santé. Et terminé avec un cliffhanger majeur. La saison 17 se poursuivra là où la saison 16 s’est arrêtée avec une histoire incroyable, plus de drame et de suspense et des castings plus mémorables.