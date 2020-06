Grey’s Anatomy Saison 17: Chaque détail – Date de sortie, intrigue et [CAST]

– – –

Mises à jour de Grey’s Anatomy Season 17: Grey’s Anatomy fait son retour pour une étonnante saison 17. Et, il existe des preuves puissantes et puissantes que ce sera la dernière saison de la série. Les fans tiennent longtemps pour la saison 17. Il est révélé que la star Ellen Pompeo a décidé pour sa présence une saison de plus ainsi que deux saisons alors que nous sommes encore furieux pour la saison 15.

Grey’s Anatomy saison 17: Combien de scènes y aura-t-il?

La saison 16 devrait avoir 25 scènes. Cependant, la pandémie mondiale de COVID-19 qui se propage actuellement retarde la création et la production. Tout cela implicite, il se terminera en avant du calendrier avec 21 scènes le 9 avril aux États-Unis.

Grey’s Anatomy Saison 17: Cast

Vernoff choisit de ne pas révéler quel casting elle espère revenir. Cependant, les téléspectateurs pensent que ce sera soit Sarah Drew (Dr. April Kepner), Sandra Oh (Dr. Cristina Yang), soit Kate Walsh (Dr. Addison Montgomery). En passant en revue toutes les choses, il y a beaucoup de noms qui ne figureront probablement pas sur le prospectus. Pompeo illustre l’entreprise du spectacle comme «toxique» pour les dix premières années. Plusieurs fans l’anticipent comme discutant de Patrick Dempsey, contraignant le personnage à l’écran à publier une déclaration.

Nous prévoyons que la saison 17 aura environ 24 ou 25 scènes sur la possibilité de rester fidèle aux exemples. De plus, les gens de Grey’s font probablement leur part pour aider dans la guerre contre l’urgence mondiale de la protection sociale.

Grey’s Anatomy Saison 17: Date de sortie

Chaque chapitre de Grey’s Anatomy a éliminé les écrans américains fin septembre. Mais, cependant, la perturbation du COVID-19 a influencé le spectacle en cours. Cela signifie qu’il ne se présentera probablement pas en septembre prochain, plutôt que de sortir en 2021.

Comme d’habitude, Gray a mis l’acte remarquablement plus tard au Royaume-Uni, avec la saison 16 faisant ses débuts sur Sky Witness avec une double facture le 1er avril, plus d’un an après ses débuts aux États-Unis. Il n’est pas certain jusqu’à présent si la saison 17 sortira au Royaume-Uni en 2021 ou 2022 avec le reflux et les délais de création mis en place.

