Grey’s Anatomy : la vraie raison pour laquelle la relation entre Jackson et Maggie n’a pas fonctionné

Grey’s Anatomy a associé Maggie Pierce et Jackson Avery dans son intrigue, même s’ils n’avaient rien en commun. Le résultat a été désastreux et les fans détestent encore aujourd’hui leur relation. Ils ont aussi leur propre théorie sur la raison pour laquelle la cour n’a jamais fonctionné.

Les fans de Grey’s Anatomy peuvent énumérer par cœur tous les couples de la série et surtout celui que nous avons le plus détesté. L’un des plus connus pour être un désastre dans le drame d’ABC est celui entre Jackson Avery (Jesse Williams) et Maggie Pierce (Kelly McCreary).

Maggie et Jackson ont eu une relation difonctionnelle sur Grey’s Anatomy

En plus d’anéantir tous les espoirs que nous avions de voir Jackson se remettre avec son ex-femme April (Sarah Drew), nous avons trouvé la relation de Maggie et Jackson ennuyeuse car elle a fait ressortir le pire de l’héritier Avery. Oui, dans cette cour, Jackson a prouvé qu’il était assez égoïste.

De plus, Jackson et Maggie étaient frères et sœurs par alliance dans l’intrigue de Grey’s Anatomy, car son père, Richard Webber (James Pickens Jr.), avait une relation établie avec sa mère, Katherine Avery (Debbie Williams), avant que Pierce n’arrive à l’hôpital.

Cependant, le fait qui dérange le plus les fans est que Jackson était trop concentré sur sa vie pour consacrer du temps à quelqu’un d’autre, et selon les fans, il l’a montré non seulement avec Maggie, mais aussi dans ses autres relations éphémères et instables.

Dans la série, Jackson et Maggie étaient frères et sœurs par alliance

La vérité est que, quelle que soit la raison, la plupart des fans se sont réjouis lorsque le couple a pris fin lors du premier épisode de la saison 16 de Grey’s Anatomy. Dans cet épisode, Jackson et Maggie ont tous deux admis qu’ils ne se sont jamais vraiment aimés et qu’ils n’avaient rien en commun.

Après avoir rompu avec Jackson, Maggie trouve le bonheur dans les bras de Winston Ndugu (Anthony Hill), avec qui elle entretient d’abord une relation à distance, puis se marie. Jackson, quant à lui, s’est rendu à Boston avec April et sa fille, pour prendre le contrôle de la fondation appartenant à sa famille.