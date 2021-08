Grey’s Anatomy : Qui est le personnage le plus toxique de toute l’histoire de la série ?

Les fans de Grey’s Anatomy ont généralement un faible pour certains des personnages de la série médicale, en particulier leurs favoris. En revanche, d’autres, qui font preuve d’un grand discernement, ne perdent pas de temps pour formuler des critiques. Ils, ils ont choisi qui est le plus toxique de toute la série.

Grey’s Anatomy, la série médicale à long terme qui a débuté en 2005, entamera son dix-huitième épisode à la fin du mois de septembre et sera chargée d’autant de drames que les fans y sont habitués depuis ses débuts.

Bien que Mark Sloan ait d’abord été condamné par les fans sur Grey’s Anatomy, ils ont fini par lui pardonner.

Au fil du temps, l’intrigue de Grey’s Anatomy a mis en scène de nombreux personnages. La grande majorité d’entre eux sont partis. Seuls trois des membres de la distribution originale restent à ce jour dans les murs du Grey Sloan Memorial Hospital. Si Grey’s Anatomy a conquis le cœur de millions de fans dans le monde entier grâce à son intrigue passionnante, la série d’ABC a également été caractérisée par la toxicité de certains de ses personnages.

Il s’avère qu’en attendant la première de la prochaine saison, les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter des trois personnages les plus toxiques de Grey’s Anatomy dans l’histoire de la série, le gagnant étant celui qui a fait son coming out lors des derniers épisodes de la saison 11. Ils ont exprimé les raisons pour lesquelles ils aiment et détestent ces personnages en même temps.

Marc Sloan

Les fans de Grey’s Anatomy étaient indécis au sujet de Mark Sloan. Le personnage d’Eric Dane est un coureur de jupons à certains moments, mais il devient ensuite un homme très gentil dans le même épisode. Dire qu’il a laissé les fans en conflit est un euphémisme. Lors de sa première apparition, c’était pour renouer avec Derek (Patrick Dempsey), après avoir couché avec sa femme Addison Montgomery.

Cependant, les fans ont fini par lui pardonner, même si cela leur a coûté cher, après qu’il ait trompé Lexie, passant d’un personnage que personne ne supportait à l’une des vedettes de la série. Un fan a résumé le personnage de cette façon, justifiant son pardon :

"Je ne pense pas vraiment que Mark était toxique. Il était très franc sur qui il était et ce qu'il voulait."

Owen Hunt

Peu de personnages ont autant de haine qu’Owen Hunt. Dès le premier épisode, il était clair qu’il y avait du potentiel entre lui et la favorite des fans, Cristina Yang. Cependant, il l’a convaincue, l’a poussée à s’engager dans une relation et a fait preuve d’un comportement très contrôlant. Une fois cette relation terminée, Owen a continué à montrer les mêmes tendances avec d’autres femmes. Il avait également un tempérament vicieux qui ne lui valait aucun point auprès des fans. C’est ce que dit un fan de Grey’s Anatomy :

“Pour moi, OWEN, il fait ressortir le pire de chaque femme avec qui il a été…”.

“Je pense vraiment que c’est Owen. Au fil des ans, il est devenu celui qui a le moins de qualités rédemptrices, s’il ne les a pas déjà perdues.”

Derek Shepherd

Patrick Dempsey jouait Derek Shepherd dans Grey’s Anatomy. De nombreux fans du drame ont prévenu que McDremy n’était pas celui que tout le monde pensait. D’abord, il était marié à Addison lorsqu’il a eu une relation avec Meredith (Ellen Pompeo), avec laquelle il a fini par fonder une famille. Ensuite, il l’a trompée plusieurs fois au point de s’attribuer le mérite de son essai médical et a refusé de la laisser passer à autre chose. Derek a remporté la palme du personnage le plus toxique de toute la série. Cela a laissé un fan sur Reddit :

“Pour moi, c’est Derek, mais il y a beaucoup plus que le narcissisme et le fait de jouer avec les sentiments de Meredith. Il lui a fait honte en tant que prostituée et s’est mis tellement en colère, en la traitant horriblement, après qu’elle ait commencé à aller de l’avant alors qu’il était toujours avec Addison, il était extrêmement égoïste et dans l’ensemble, c’était une personne très immorale et un mauvais mari. Au moins les autres personnages sont appelés sur leurs conneries et ont travaillé sur eux-mêmes.”