Grey’s Anatomy : une nouvelle surprenante sur le sort de la série vient de tomber

La série médicale la plus ancienne en primetime est sur le point d’ajouter un cran de plus à sa ceinture. ABC vient de renouveler la série Grey’s Anatomy pour la saison 19, avec Ellen Pompeo de retour dans le rôle de Meredith Grey. La star principale passera également du statut de co-producteur exécutif à celui de producteur exécutif la saison prochaine.

L’année dernière, le renouvellement de la série s’est joué sur le fil. La saison 18 a été annoncée en mai, alors que cette fois, il n’y a pas de cliffhanger pour la saison prochaine. ABC a également annoncé que Krista Vernoff, qui a succédé à Shonda Rhimes en tant que showrunner lors de la saison 14, restera aux commandes de la série. Chandra Wilson et James Pickens Jr. seront également de retour pour la saison 19.

“Grey’s Anatomy est un véritable phénomène, adoré par le public du monde entier. Qu’ils la regardent en direct sur ABC, ou en streaming sur Hulu ou globalement sur Disney Plus ou Star Plus, il est clair que les fans ne se lassent pas de la brillante création de Shonda Rhimes”, a déclaré Dana Walden, le président du divertissement de Walt Disney Television.

“Nous avons une énorme confiance en Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo et toute l’équipe créative pour débloquer de nouvelles histoires inédites qui continueront à se concentrer sur la médecine moderne, à s’attaquer aux problèmes qui façonnent le monde qui nous entoure, et à résonner profondément avec les fans fidèles pour les années à venir.”

Après des décennies sur ABC, le drame médical reste toujours l’émission la mieux notée de la chaîne. La saison 17 de la série à succès s’est concentrée sur les travailleurs de première ligne et s’est attaquée à la pandémie de COVID-19, avec Meredith elle-même presque sur son lit de mort. La saison 18, quant à elle, se déroule dans un monde fictif post-pandémie.

“Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de pouvoir continuer à raconter les histoires de Meredith, Bailey, Richard et tous les autres médecins du Grey Sloan Memorial pour une autre saison”, a déclaré Rhimes.

“C’est un véritable témoignage pour Krista Vernoff, les acteurs, l’équipe et tous les auteurs qui tiennent le public en haleine semaine après semaine. Et cela ne serait pas possible sans les générations de fans incroyables qui soutiennent ‘Grey’s Anatomy’ depuis tant d’années.”

Les anciens membres du casting Kate Walsh, Abigail Spencer et Kate Burton ont également fait des apparitions cette saison, et la série a introduit de nouveaux personnages Kai Bartley (E.R. Fightmaster) – le premier médecin non-binaire de la série – et Michelle Lin (Lynn Chen).