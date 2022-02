Grey’s Anatomy : les 7 meilleurs moments de la saison 17 pour le moment !

TF1 n’a pas encore fini de diffuser la saison 17 de Grey’s Anatomy mais dès ce début de saison a déjà eu un impact considérable sur les fans de la série médicale.

Dans les épisodes qui ont été diffusés jusqu’à présent, cette saison de Grey’s Anatomy s’est ouverte en plein milieu de la pandémie, avec des flashbacks occasionnels sur des choses de la saison 16. Winston Ngudu et Cormac Hayes semblent avoir rejoint la saison en tant que membres réguliers du casting, et la plupart des autres acteurs ont repris leurs rôles respectifs.

Même dans le court laps de temps des épisodes qui ont été diffusés jusqu’à présent, Grey’s Anatomy a réussi à donner aux téléspectateurs des moments exceptionnels, ainsi que des moments déchirants. Mais quels sont ceux qui, selon les fans, sont les plus mémorables ?

7. L’hôpital en pleine pandémie

Dès le premier épisode de la saison, les téléspectateurs ont un aperçu de l’hôpital en pleine pandémie. Le tableau vide du bloc opératoire, l’équipement spécifique que portent les médecins, le discours sur les N95 et les kits EPI, la cafétéria transformée en salle Covid, autant de représentations précises et terrifiantes à la manière d’une fiction assez proche de la réalité.

6. Les rendez-vous virtuels de Maggie et Winston

Dans le monde entier, beaucoup apprennent à faire face aux restrictions qui accompagnent la pandémie. Grey’s Anatomy donne un merveilleux exemple de Maggie et Winston qui entretiennent une relation, bien que virtuelle.

Leurs rendez-vous par vidéoconférence leur apportent le répit et le réconfort dont ils ont tant besoin, surtout dans leur travail. Ils sortent dîner et aller au cinéma virtuellement, et essaient de tirer le meilleur parti de leur situation.

5. La ménagerie de Link et Amelia

Link et Amelia sont dans une maison avec tous les enfants. Meredith étant à l’hôpital, ils doivent s’occuper non seulement de leur propre nouveau-né, mais aussi de tous les enfants de Meredith. C’est une maison bien remplie et il est assez amusant de les voir gérer une maison pleine d’enfants et vivre une existence incroyablement domestique, la plupart du temps en dehors de l’hôpital.

4. Le monologue passionné de Maggie

Maggie perd progressivement patience lorsqu’elle voit à quel point la pandémie affecte de manière disproportionnée les communautés noires. Catherine lui dit de crier pour évacuer ses frustrations et cela fonctionne pendant un moment.

Mais Maggie dit beaucoup de choses importantes sur les effets de la pandémie, mais aussi sur ses implications sur les communautés pauvres et minoritaires.

3. Voir Bailey et O’Malley à nouveau ensemble

Bailey a clairement fait savoir que parmi les premiers internes, O’Malley était son préféré. Dès le premier épisode de Grey’s Anatomy, il est très clair que Bailey a un faible pour George. Il était gentil, attentionné, et pas aussi acharné que les autres.

Elle a même donné le nom de O’Malley à son fils. Les revoir ensemble sur la plage dans la saison 17 était donc un moment spécial, surtout pour les fans qui ont suivi la série depuis la toute première saison.

2. Derek sur la plage

Il n’y avait rien de plus excitant pour les fans de la série que de voir leur couple préféré réuni une fois de plus. Meredith et Derek étaient le cœur de Grey’s Anatomy, surtout dans les premières saisons. Après la mort soudaine de Derek, les fans ont eu le cœur brisé.

Mais dans le rêve de Meredith Covid, les fans ont eu l’occasion de voir ce couple de rêve se réunir à nouveau. Et même si ce n’était que pour un moment, le retour de Patrick Dempsey dans la série a été l’un des points forts de la saison 17 jusqu’à présent.

1. Dédicace à ceux qui ont été victimes de la pandémie

Il y a des moments qui font chaud au coeur, et d’autres qui sont tout simplement déchirants. Grey’s Anatomy aborde la situation extrêmement difficile de Bailey qui a perdu sa mère à cause du Covid-19. L’épisode se termine avec les noms de ceux qui ont perdu la vie à cause de la pandémie. Les acteurs et l’équipe de Grey’s Anatomy ont rendu un hommage magnifique, mais déchirant, rappelant aux gens que les vies perdues ne sont pas de simples statistiques, mais des vies qui ont été vécues et perdues.