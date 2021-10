Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo révèle ce qu’elle fera après son départ de la série médicale

Grey’s Anatomy a maintenu Ellen Pompeo à la tête de la série depuis sa création en 2003. En effet, l’avenir de la série dépend de la décision de l’actrice qui incarne Meredith, qui dévoile ses prochains projets.

Grey’s Anatomy, la série médicale la plus ancienne de tous les temps, est actuellement diffusée pour la dix-huitième saison sur le réseau ABC. Une émission à succès qui, au fil des ans, a conquis le cœur de millions de fans dans le monde entier.

La star de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, n’a pas l’intention de quitter le métier d’actrice pour de bon

La série a été lancée en 2003, et depuis lors, les fans ont rencontré une foule de personnages qui, au cours de la série, ont disparu, laissant un vide sur les écrans des téléspectateurs. Nombre d’entre eux continuent d’être acclamés par le public. Certains sont finalement revenus, et d’autres devraient faire de même dans un avenir proche.

Cependant, le drame conserve le personnage principal de la première saison. La chirurgienne Meredith Grey, interprétée par la star Ellen Pompeo, est le visage de Grey’s Anatomy depuis près de deux décennies. Et comme l’a déjà dit la créatrice de la série, Shonda Rhimes, la série sera diffusée aussi longtemps que l’actrice le souhaitera.

Ellen Pompeo a déclaré l’année dernière qu’une fois que Grey’s Anatomy serait terminée, elle souhaitait faire une pause dans sa carrière d’actrice. Cela a conduit de nombreux fans à se demander si Pompeo sera à nouveau présente dans une émission de télévision à l’avenir, après son départ de la série d’ABC.

La vérité est qu’Ellen Pompeo veut explorer d’autres intérêts après Grey’s Anatomy. Lorsque le drame médical prendra fin, l’actrice a peut-être envisagé d’arrêter de jouer, mais, dans un épisode du podcast Ladies First With Laura Brown, l’interprète de Meredith Grey’s a déclaré qu’elle aimerait poursuivre d’autres projets. Elle a fait ce commentaire :

“Je ne dis pas que je ne reviendrai jamais à la comédie ; très bien, je peux, mais je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de poursuivre ma carrière d’acteur. Je suis plus entreprenant à ce stade. Je suis enthousiaste à l’idée d’investir dans des entreprises et de créer [une] entreprise. C’est un domaine de croissance qui m’enthousiasme, utiliser mon cerveau d’une manière différente.”

Ellen Pompeo a révélé qu’après Grey’s Anatomy, elle pourrait devenir chef d’entreprise et se lancer dans la télé-réalité.

Ellen Pompeo a déclaré qu’elle était fatiguée de la routine, même si elle n’a pas joué différents rôles au cours des 18 dernières années, mais elle a l’impression de l’avoir fait à cause des voyages et des longues journées sur le plateau de Grey’s Anatomy. L’actrice admet qu’il est temps de changer, et elle a donc détaillé les projets qu’elle a en tête pour se développer après la fin du drame médical.

Lors d’une récente apparition dans l’émission Audacy’s Check In, l’actrice a parlé de la vie après le drame d’ABC, et lorsqu’on l’a interrogée sur son avenir d’actrice, elle a répondu qu’elle ne ferait pas de films, puisqu’elle n’a pas de carrière cinématographique, mais qu’elle ferait probablement de la télé-réalité. En plus de la télévision, Pompeo a quelques projets intéressants en cours. Au cours de l’interview, M. Pompeo a déclaré, sans donner de détails, qu’il était en train de développer quelque chose et que les fans verraient si cela était destiné à voir le jour.