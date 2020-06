Greyhound | Sortie Apple TV | Film pour ignorer l’entrée en salle

Au lieu de se présenter dans les salles, le film Greyhound sortira sur Apple TV Plus. L’Apple TV Pus sortira Greyhound, l’un de ses drames, au lieu de donner au film une entrée en salles. Le film est entièrement basé sur les événements importants causés pendant la seconde guerre mondiale et met en vedette l’un de nos acteurs préférés, Tom Hanks.

GreyhoundImage par – TheNextAlert

Tom Hanks écrit lui-même l’histoire du film; cependant, le film est basé sur un roman de l’auteur C.S. Forest et s’appelle, The Good Shepherd, excité pour le film? Oui, nous sommes sûrs que vous devez l’être. Bonne nouvelle pour vous, le film sera publié par Apple sur sa plateforme de streaming en ligne Apple TV plus. Le film fera sa première mondiale et sera disponible dans plus de 100 régions.

Tom Hanks jouera un vétéran de la marine, chargé de sauver un convoi de 37 navires en tant que capitaine pour la première fois. Le capitaine et sa petite force de trois navires d’escorte doivent trouver leur chemin à travers Black Pit.

Pourquoi Greyhound sort sur Apple TV plus?

Auparavant, le film était censé sortir dans les cinémas du monde entier par Sony Pictures, mais il rencontrait des problèmes spécifiques. Nous sommes tous conscients des événements actuels dans le monde et de la façon dont le monde est aux prises avec le coronavirus qui a stoppé toutes les productions. Un média, Deadline, a révélé le 19 mai 2020 que Greyhound est également confronté au même problème que les théâtres sont fermés, et il n’est pas garanti qu’ils ouvriront de sitôt.

GreyhoundImage by – Citations de films

Apple a profité de l’accord mondial sur les droits et a pu acheter les droits du film pour 70 millions de dollars américains. Le film a été produit par Playtone Productions et Film Nation Entertainment.