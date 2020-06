Greyhound sort sur Apple TV +

Apple TV +, il a été signalé au cours de la dernière semaine d’avril que le prochain déménagement de Tom Hank ne serait pas diffusé au cinéma, mais serait présenté en avant-première sur Apple TV +. En parlant des détails officiels, il n’y a pas de déclarations officielles faites sur la première du film mais le 10 juillet 2020, sur Apple TV +, c’est la date divulguée pour « Levrette«, Globalement.

Greyhound ne sort pas dans les salles?

Le film devait sortir en salle car il est soupçonné d’être le drame de guerre le plus attendu. Sony Pictures a reporté la date de sortie pour certaines raisons, puis la pandémie a pris la route très fort.

Cela a rendu la situation si pire qu’il a été annoncé que Tom Hanks avec Greyhound serait directement présenté sur la plate-forme AppleTV +.

Que planifient les plateformes en ligne pour le public?

Comme il y a tellement de concurrence dans le domaine des plates-formes OTT telles que Netflix, Amazon Prime, Hotstar, etc. Ainsi, selon le marché de la concurrence, Apple T.V. + fait défaut.

L’industrie du divertissement se bat avec Coronavirus, Greyhound serait le premier film de Tom Hanks au public.

Après 7 ans, depuis la sortie du capitaine phillips en 2013 et le film est devenu une bataille d’enchères entre des streamers populaires. Apple T.V. + y a obtenu un permis et l’accord a été conclu avec 70 millions de dollars avec la vente aux enchères négociée par CAA Media Finance et Film Nation.

Greyhound prend des plateformes en ligne pour le public?

Greyhound a rejoint la vaste gamme de films qui sortent numériquement en salle. De nombreux films ont été directement publiés sur des plateformes OTT, comme Scoob, Trolls World Tour, The Lovebirds, Artemis Fowl et mon espion.

Greyhound a rejoint la vaste gamme de films qui sortent numériquement en salle. De nombreux films ont été directement publiés sur des plateformes OTT, comme Scoob, Trolls World Tour, The Lovebirds, Artemis Fowl et mon espion.

Jusqu'en juillet, les marchés du théâtre ne devraient pas être ouverts en raison de la situation actuelle des coronavirus.

Qu'est-ce que le film Greyhound?

The Good Shepherd, roman venu en 1955 a été écrit par C.S. Forester a été remplacé par le réalisateur Aaron Schneider et Gary Goetzman en tant que producteur. Ce roman est le plateau sur lequel ce film est réalisé, avec Tom Hanks pour le scénario.

Le commandant de la marine américaine part pour sa première mission en temps de guerre, c'est l'histoire qui tente d'être racontée dans ce film.

L’ordre du jour est de protéger et de défendre un navire marchand contre les sous-marins, un film qui dépeint l’année 1942 montrant la bataille de l’Atlantique.

Tom Hanks joue le rôle du commandant Ernest Krause qui combat ses propres démons, et Delft doute tout en commandant son navire pour l’ennemi.

D’autres acteurs qui jouent également dans ce film sont; Rob Morgan, Stephen Graham, Karl Glusman, Elisabeth Shue et Manuel Garcia, Tom Brittany, jouent également le rôle principal.