Greggs avertit qu’il «  ne sera pas rentable  » si les mauvaises ventes se poursuivent alors que l’entreprise supprime 800 emplois

La chaîne de boulangerie de rue Greggs est sur le point de supprimer plus de 800 emplois en raison de la pandémie de coronavirus.La société a déclaré samedi qu’elle «ne sera pas rentable en tant qu’entreprise» si les ventes se poursuivent à leur rythme actuel. des 820 employés doivent être licenciés, le directeur général Roger Whiteside prévenant qu’il «ne peut y avoir de place pour la complaisance». M. Whiteside a également déclaré que «la bataille avec Covid n’a pas disparu et s’intensifie davantage» alors que les mesures de verrouillage continuent de Dans une déclaration publiée sur le site Web d’information des employés de Greggs plus tôt cette semaine, M. Whiteside a déclaré: «Les conditions commerciales de Covid ont imposé cette action à notre entreprise et nous sommes tous très attristés par le besoin de se séparer d’environ 820 amis et collègues, dont beaucoup travaillent avec nous depuis de nombreuses années. »Il a ajouté:« À des niveaux de blocage des ventes, même après toutes les mesures d’atténuation que nous avons prises, Greggs w ne sera pas rentable en tant qu’entreprise et il ne peut y avoir de place pour la complaisance. »Fin septembre, la chaîne basée à Newcastle a déclaré qu’elle était en pourparlers avec le personnel pour réduire les heures afin d’essayer de minimiser les pertes d’emplois lorsque le programme de congés était prévu. La société a souffert de mauvaises ventes pendant le blocage. (Getty) M. Whiteside a déclaré aux journalistes à l’époque: «Certains magasins ont des heures de travail qui sont juste à côté de ce qui est nécessaire pour la demande actuelle. Mais d’autres sont encore loin et nécessiteront des changements importants. »L’entreprise emploie actuellement 25 000 personnes. Elle rejoint un groupe d’entreprises supprimant des emplois, en particulier dans le commerce de détail et l’hôtellerie, y compris chez des noms connus tels que Marks & Spencer, John Lewis et Boots. Greggs fonctionnait bien avant la pandémie, ses actions atteignant un record de 2 550 pence en janvier. Les actions ont fermé vendredi à 1570 pence, en baisse de 27% jusqu’à présent en 2020.Les plans de nouveaux magasins ont été suspendus En septembre, la société a été contrainte de fermer sa principale usine de production alimentaire après une épidémie de cas de coronavirus parmi le personnel.L’usine est restée fermée pendant plusieurs jours. car il a subi un nettoyage en profondeur et tout le personnel a été testé pour le virus. En savoir plus Greggs ferme son usine de rouleaux de saucisses après l’épidémie de coronavirus Plus de 300 personnes travaillent dans l’usine de Longbenton, dans le nord du Tyneside, qui produit des rouleaux de saucisses et des steaks pour les 1650 succursales de Greggs à travers le Royaume-Uni. La majeure partie de ses produits salés sont fabriqués dans l’usine du nord-est.Bien qu’elle ait rouvert tous ses 800 magasins à la suite de l’assouplissement des restrictions de verrouillage en juin, la société a déclaré que son intention d’ouvrir de nouveaux sites avait été gelée. Il serait temps de suspendre temporairement ses nouveaux plans d’ouverture de magasin, au-delà de ceux qui sont légalement engagés, avec seulement 10 nouveaux sites attendus. La société a également déclaré qu’elle avait parlé aux propriétaires avec une «variété de propositions en échange de réductions de loyer» et qu’elle passera à mensualités à partir de juin, après un paiement trimestriel complet du loyer en mars.

