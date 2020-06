Greg Daniels plein d’espoir pour la saison 2 de Space Force sur Netflix / Film

Netflix a publié toute la première saison de la nouvelle série comique Force spatiale le weekend dernier. Les débuts ne se sont pas trop bien déroulés auprès des critiques, n’atteignant qu’un score critique de 39% sur Rotten Tomatoes, ainsi qu’une critique déçue de la vôtre, mais le score du public est actuellement de 76% avec plus de 750 notes à ce jour. Quel que soit l’accueil, co-créateur Greg Daniels espère obtenir quelques saisons de plus pour jouer avec les bouffonneries de la nouvelle branche de l’armée chargée d’obtenir des bottes sur la lune, d’autant plus que la première saison se termine par quelques gros cliffhangers.

Collider s’est entretenu avec le showrunner de Space Force, Greg Daniels, qui a également co-créé la série avec la star Steve Carell, et il espère voir où va Space Force ensuite. Sans entrer dans les détails de l’intrigue, Daniels a déclaré:

« Wnous espérons certainement quelques saisons de plus, et nous avons commencé à rassembler les scénaristes seniors pour discuter de ce qui se passerait l’année prochaine. Nous n’avons pas encore le ramassage, mais oui. Il y a beaucoup de choses à suivre en fonction de l’endroit où nous avons terminé. »

En effet, il y a plein de cliffhangers à la fin de la première saison de Force spatiale, nous allons donc vous donner un avertissement de spoiler à partir de maintenant au cas où vous n’auriez pas encore terminé la saison. Mais si vous ne vous souciez pas de ruiner les détails de la fin de la première saison, poursuivez votre lecture.

L’arrivée d’un équipage chinois d’astronautes établissant une base sur la lune a poussé Space Force à renoncer à ses propres plans pour revenir au satellite lunaire dans un très court laps de temps. Le général Mark Naird (Steve Carell) rassemble une équipe de chiffons pour se préparer au lancement dans un bref délai. L’équipage réussit à atterrir sur la lune, mais bientôt ils sont chargés de riposter violemment contre l’équipage spatial chinois après avoir survolé le drapeau américain de la mission Apollo 11 avec un rover lunaire.

Naird est un homme qui suit les ordres et prend des décisions en fonction de son expérience militaire tout au long de la première saison, mais de l’attitude et de l’approche plus raisonnables et moins agressives de son collègue le Dr Adrian Mallory (John Malkovich) a provoqué un changement de cœur à Naird. Au lieu de suivre les ordres, Naird empêche l’équipage lunaire de la Force spatiale d’attaquer la base chinoise en ordonnant à l’astronaute Angela Ali (Tawny Newsome) et son équipage pour démonter leurs armes. Naird est relevé de son commandement par Le chef d’état-major de la Force aérienne, le général Kick Grabaston (Noah Emmerich) et est détenu au QG de la Force spatiale.

Pendant ce temps, la fille adolescente de Naird, Erin (Diana Silvers) a besoin de son aide car elle est coincée au milieu du désert avec un groupe de drogués avec lesquels elle a soudainement décidé de sortir (l’une des nombreuses mauvaises histoires impliquant son personnage). Elle atteint Naird sur son téléphone, et bien qu’il ne soit pas initialement en mesure de l’aider parce qu’elle est détenue, il parvient à s’échapper et à faire voler l’hélicoptère pour la sauver.

Dans le même temps, l’épouse de Naird, Maggie (Lisa Kudrow) apparaît soudainement de nulle part. Maggie a été emprisonnée pour un crime non spécifié qu’elle a commis entre les premières scènes du premier épisode et le reste de la saison qui se déroule après un saut d’un an. Elle s’est échappée de la prison avec l’aide de son amant garde de sécurité Louise et est également récupérée par Naird.

Tout comme la famille Naird (et Louise) sont sur le point de poursuivre leur escapade, il reçoit un appel de son assistant général une étoile Brad (Don Lake) lui disant que l’équipage lunaire de la Force spatiale est en grand danger. Laissé sans fusil, le général Grabaston a ordonné aux astronautes de la Force spatiale d’utiliser des clés pour endommager la base spatiale chinoise. Ils retournent dans leur propre résidence lunaire pour découvrir que leur maison lunaire a également été endommagée, les laissant sans logement.

Oui, c’est beaucoup à prendre, et sur la base de cette description, vous pouvez probablement comprendre pourquoi j’ai trouvé cette série de plus en plus désordonnée et beaucoup moins drôle au fur et à mesure. Le drame ne se sent jamais authentique ou gagné, et il y a beaucoup trop de distractions insignifiantes qui détournent notre attention de l’objectif principal de la série.

Alors où diable peut Force spatiale partir d’ici? Si Naird revient à la base avec sa famille, qu’est-ce qui empêchera le général Grabaston de le détenir à nouveau et de renvoyer sa femme Maggie en prison? Est-ce que Naird sait quelque part où il peut aller se coucher jusqu’à ce qu’il puisse trouver comment reprendre le commandement de Space Force? Existe-t-il un moyen de se débarrasser des intrigues impliquant la famille de Naird? Est-ce que quelqu’un se soucie plus

À partir de maintenant, nous devrons attendre toutes les réponses possibles, car Netflix n’a pas encore commandé une deuxième saison de Space Force. Ils attendent probablement de voir le nombre de téléspectateurs arriver avant de prendre une décision, d’autant plus qu’il semble que ce soit probablement une émission coûteuse. Personnellement, je ne suis pas sûr qu’ils puissent faire quoi que ce soit pour me convaincre de me connecter pour une deuxième saison.

La première saison de Force spatiale est disponible sur Netflix en ce moment.

