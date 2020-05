Green Lantern 80e anniversaire 100 pages Super Spectacular # 1 Décennies Variantes

En juin, DC célèbre la publication de mai 1940 Bande dessinée 100% américaine # 16 par l’artiste Martin Nodell et l’écrivain Bill Finger, la première apparition d’Alan Scott-Green Lantern. Et quand Lanterne verte 80e Super Spectaculaire # 100 Anniversaire publie le 23 juin, le spécial de 9,99 $ au format prestige présentera une série de variantes de la décennie mettant en vedette toutes les principales lanternes vertes depuis, dont Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, Jessica Cruz, Simon Baz et d’autres.











En plus de la couverture principale de Liam Sharp, les huit variantes de couvertures mettant en lumière les lanternes au fil des décennies comprennent:

– Variante de couverture des années 1940 par Nicola Scott

– Variante de couverture des années 50 par Matt Taylor

– Variante de couverture des années 1960 par Doug Mahnke

– Variante de couverture des années 1970 par Neal Adams

– Variante de couverture des années 80 par David Finch

– Couverture de la variante des années 1990 par Philip Tan

– Couverture de la variante 2000 par Ivan Reis et Oclair Albert

– Variante reprise de 2010 par Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair