Greedfall obtient une extension et une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération

Greedfall, le jeu RPG en monde ouvert de Spiders sur le choc des colons et des indigènes dans un monde de magie sauvage, recevra une nouvelle extension après ce que les éditeurs Nacon et Focus Home Interactive considèrent comme une première année réussie sur le marché. Le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires jusqu’à présent et sera lancé sur la Xbox Series X | S et la PlayStation 5.

«Suite au succès de Greedfall, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en moins d’un an, et compte tenu de l’engouement de tous ceux qui ont parcouru les riches terres de Teer Fradee, Nacon et Focus Home Interactive sont heureux d’annoncer un nouveau partenariat visant à étendre le jeu avec un nouveau contenu, ainsi qu’une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series S / X », ont annoncé les éditeurs.

On ne sait pas encore ce que l’on entend par «nouveau contenu» – qui pourrait prendre un certain nombre de formes, des compléments narratifs et des quêtes aux nouveaux objets de collection ou aux textures haute résolution. Vraisemblablement, nous en saurons plus sur ces plans à mesure que nous nous rapprochons du lancement de Greedfall sur les nouvelles consoles.

Greedfall n’a pas vraiment mis le feu au monde critique lors de son lancement en septembre de l’année dernière, mais cela n’a pas éloigné les fans. Son «démarrage étonnant» était à l’origine d’une augmentation des revenus trimestriels de 135% pour Focus, et l’éditeur semble désireux de maintenir ce feu alimenté.

GreedFall s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Merci beaucoup d’avoir rendu le voyage aussi incroyable 💖! Suite aux commentaires de notre communauté, Teer Fradee arrive maintenant sur les consoles de nouvelle génération et obtient de nouveaux contenus supplémentaires. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/hM4lcoR5Pn – GreedFall (@greedfall) 26 novembre 2020

Il convient de noter que Greedfall bénéficie actuellement d’une réduction de 60% dans la vente d’automne de Steam, et avec du nouveau contenu en cours de route, cela vaut peut-être la peine de jeter un coup d’œil dès maintenant pour les fans de jeux en monde ouvert à la recherche de nouveaux endroits à explorer.

Le développeur Spiders travaille actuellement sur Steelrising, un jeu qui réinvente la Révolution française comme une guerre de robots.