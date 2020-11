GreedFall arrive sur PS5 et XSX

Focus Home Interactive a confirmé la sortie de son RPG d’action GreedFall pour PlayStation 5 et XSX, qui s’est récemment vendu à plus d’un million d’euros.

Dans GreedFall, le Vieux Monde est en train de mourir et la population est lentement entraînée par une maladie apparemment imparable. Le seul point positif concerne les rumeurs selon lesquelles un remède serait sur l’île récemment découverte de Teer Fradee. Avec le gouverneur Constantin D’Orsay, les joueurs se lancent dans un long voyage dans un monde qui non seulement a ses propres lois et factions, mais qui est également imprégné de magie. Les joueurs rejoindront-ils les nouvelles colonies ou les indigènes dans la lutte pour la liberté?

GreedFall s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Merci beaucoup d’avoir rendu le voyage aussi incroyable 💖! Suite aux commentaires de notre communauté, Teer Fradee arrive maintenant sur les consoles de nouvelle génération et obtient de nouveaux contenus supplémentaires. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/hM4lcoR5Pn – GreedFall (@greedfall) 26 novembre 2020

Focus Home promet de nouvelles fonctionnalités et du contenu pour les versions PS5 et XSX qui seront révélés ultérieurement.

Le moment exact où la nouvelle version apparaîtra n’est pas encore connu. Vous pouvez également lire les impressions du jeu dans notre revue à l’époque.