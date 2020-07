Grease Film, avec potentiellement Travolta et Newton-John

Le prochain préquel de «Grease», «Summer Lovin ‘, a demandé à Brett Haley de le diriger.

La dernière version du scénario, écrite par Leah McKendrick, corrigera l’été où Danny et Sandy se sont rencontrés pour la première fois. Des rapports précédents suggéraient que John Travolta et Olivia Newton-John pourraient apparaître dans le film comme des versions plus anciennes de leurs légendaires personnages de Rydell High.

Selon Deadline, qui a le scoop, si « Summer Lovin ‘ » est un succès, ils sont désireux d’explorer d’autres versements sur la route.

Paramount a essayé de faire tourner un troisième film «Grease» pendant des années et a voulu que Newton-John et Travolta reviennent pour chaque incarnation. Ils sont bien sûr une des principales raisons du succès du hit original.

Le problème est que Liv et John ne sont jamais allés chercher aucun des scripts – de peur de ternir l’original en faisant un film de « réunion » bon marché – donc, je suppose que le studio a embauché un grand écrivain pour s’assurer que ne se produit pas cette fois, et ils ne s’approcheront pas du duo tant que le script ne sera pas aussi solide que possible. Quant à savoir pourquoi c’est une préquelle? c’était la seule façon dont cela allait fonctionner maintenant. Les années ont passé trop vite. Oui, le plan initial était de faire une suite, en fixant sur les enfants du duo, mais cela a disparu il y a une dizaine d’années.

La recherche se poursuivra bientôt pour trouver une charmante italo-américaine et jolie australienne pour incarner les plus jeunes incarnations de leurs personnages.