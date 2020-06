Graphiques de vente au Royaume-Uni: The Last of Us 2 revient au milieu du succès de Sequel

Nous sommes vraiment les derniers d’entre nous



Pas un, mais deux titres The Last of Us ont atteint le palmarès des ventes au Royaume-Uni cette semaine, alors que The Last of Us Remastered a rebondi sur le dos du succès record de son successeur PlayStation 4. L’aventure inaugurale de Joel et Ellie a vu une augmentation de 82% des ventes d’une semaine sur l’autre afin d’assurer la 9e place, tandis que la suite s’est maintenue en première position.

The Last of Us: les ventes de la partie II ont diminué de 80% semaine par semaine, bien que cela soit courant pour les sorties avec d’énormes débuts; Uncharted 4: A Thief’s End a subi une baisse similaire de 78% au cours de sa deuxième semaine. Il convient de souligner que toutes ces données ne représentent que les ventes physiques; nous n’avons pas accès aux ventes numériques, mais nous savons que The Last of Us: Part II est le jeu de Sony le plus vendu au monde.

Ailleurs, le jeu de plateforme remodelé SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated a fait ses débuts en troisième position dans les charts britanniques cette semaine, tandis que le coureur de simulation Assetto Corsa Competizione est entré en 12e place. Nous avons inclus toutes les données pertinentes ci-dessous, alors parcourez et partagez vos réflexions dans la section des commentaires.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 27 juin

Le dernier d’entre nous: Partie II Courageusement deuxième: couche finale SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated Ring Fit Adventure Animal Crossing: New Horizons FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Grand Theft Auto 5 Le dernier d’entre nous remasterisé Minecraft

