Grantchester (France 3) : Que sait-on de la saison 7 ?

La série policière d’ITV diffusée en France sur France 3, Grantchester revient pour une septième saison, avec une date de sortie beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Tom Brittney et Robson Green reprendront leurs rôles du Révérend Will Davenport et de son partenaire DI Geordie Keating.

Adaptée des romans The Grantchester Mysteries de James Runcie, la saison 7 se déroule en 1959, juste avant le décollage des Swinging Sixties, et verra l’inspecteur Geordie Keating plus occupé que jamais à enquêter sur une série de meurtres mystérieux.

Mais il y aura aussi beaucoup de drames dans sa vie privée, comme l’a annoncé l’acteur Robson Green, qui joue le rôle de Geordie, en révélant que son personnage est « perdu » et « presque à nouveau célibataire » après l’échec de son mariage avec Cathy à la fin de la saison 6.

« C’est une histoire très simple pour Geordie, il y a longtemps, il a rencontré l’amour de sa vie en Cathy, puis il l’a perdue et maintenant il doit essayer de la reconquérir », a-t-il déclaré.

Et ce n’est pas tout. Robson Green a également évoqué un développement surprenant pour Mme Chapman dans la saison 7, qui va « tirer le tapis des pieds de tout le monde ».

« Cette situation qui se produit avec Mme Chapman va vraiment mettre tout le monde mal à l’aise, car c’est une famille très unie qui dépend les uns des autres et si l’un d’entre eux se détache, le reste commence à s’effondrer », a-t-il déclaré.

Le synopsis officiel de la saison 7 est le suivant : « Avec une nouvelle décennie juste au coin de la rue, la question de ce que l’avenir nous réserve est dans l’esprit de tout le monde, en particulier de Will, mais avant que les années 50 se transforment en années 60, il y a des crimes à résoudre et des décisions qui changent la vie à prendre qui pourraient changer la vie à Grantchester pour toujours ».

Sans plus attendre, découvrez tout ce que vous devez savoir sur la saison 7 de Grantchester.

Date de diffusion de la saison 7 de Grantchester

C’est officiel : La saison 7 de Grantchester démarrera sur ITV le vendredi 11 mars à 21 heures. Les épisodes seront diffusés chaque semaine à la même heure. Pour une date de diffusion sur France 3, il va falloir encore patienter mais la saison précédente est arrivée moins de 6 mois après sa diffusion outre-Manche donc il est probable que cela soit de même.

They’re back! Grantchester returns to @ITV on Friday 11th March at 9pm pic.twitter.com/6y8oVOl5aw — Grantchester (@GrantchesterUK) February 25, 2022

La série a été renouvelée pour une saison 7 et a commencé à tourner avant même la diffusion de la saison 6. Tom Brittney est passé derrière la caméra pour réaliser un épisode.

Tom Brittney a déclaré à propos de son retour au tournage – et de son passage derrière la caméra : « Je suis ravi d’être de retour sur le plateau avec ma famille Grantchester et de retrouver notre lieu de prédilection. C’est l’ambition de ma vie et j’ai hâte que le public le voie (et aussi que je puisse enfin donner des ordres à Robson !).

Robson Green a ajouté : « C’est génial d’être de retour dans le monde que nous appelons tous notre « HAPPY PLACE ». Cette nouvelle série est la meilleure à ce jour et témoigne de l’équipe créative exceptionnelle qui fait de ce conte extraordinaire, sympathique, charmant et divertissant ce qu’il est… La classe ! ».

Le casting de la saison 7 de Grantchester

Bien sûr, Tom Brittney et Robson Green reprendront chacun leur rôle du Révérend Will Davenport et de son partenaire détective Geordie Keating.

À propos de ce qui attend Will dans la saison 7, Tom Brittney a déclaré : « Cette série met vraiment à l’épreuve la vie romantique et les relations de Will. Une personne entre dans sa vie et lui cause beaucoup de problèmes parce que lorsque Will tombe amoureux, il tombe très fort ».

Il a ajouté : « Puis quelqu’un d’autre arrive, que Will n’attendait pas et qui lui met des bâtons dans les roues, ce qui le place devant un vrai dilemme. Il doit choisir entre suivre sa tête ou son cœur. »

Nous verrons également le retour de Nick Brimble (Jack Chapman), Tessa Peake-Jones (Mme Sylvia Maguire/Chapman), Al Weaver (Leonard Finch), Kacey Ainsworth (Cathy Keating) et Oliver Dimsdale (Daniel Marlowe).

Parlant du diagnostic choc que reçoit son personnage dans la saison 7, Peake-Jones a révélé : « Elle ne se sent pas très bien et reçoit la visite du médecin. À partir de ce moment, la vie de Mme C. change radicalement. C’est une femme très privée et elle garde cette maladie personnelle pour elle aussi longtemps que possible. Elle sera confrontée à des démons dans cette série et devra faire face à la façon dont elle va gérer cela. »

Les guest stars de la saison 7 de Grantchester

La prochaine série comportera également un certain nombre d’apparitions d’invités spéciaux, notamment Charlotte Richie (Feel Good, Call The Midwife) dans le rôle de Bonnie, la nièce de Cathy.

En parlant de Ritchie qui rejoint le casting, l’acteur Robson Green a déclaré : « Quelle que soit la gravité d’une situation, Charlotte peut apporter de l’humour là où, sur le papier, il n’y en a pas. Elle apporte un aspect vraiment sympathique à l’arc que Tom poursuit en termes de grand amour ».

En outre, Ellora Torchia (The Split), Emma Cunniffe (Roadkill), Janie Dee (Official Secrets), Philip Whitchurch (Holby City), Rowena King (Emergence), Anna Wilson-Jones (Victoria) et Michael D. Xavier (Gentleman Jack) devraient faire une apparition.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 7 de Grantchester ?

Malheureusement, il n’y a pas encore de bande-annonce pour la saison 7 de Grantchester.

Mais avec la date de sortie de la saison 7 qui approche à grands pas, nous espérons que l’attente ne sera pas trop longue.