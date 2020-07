Grand Theft Auto 5 Quiz: qui l’a dit

Depuis 2013, les joueurs ont exploré et conquis Grand Theft Auto 5. Avec une ville animée de Los Santos et un Sandy Shores en difficulté à sa périphérie, le titre record a maintenu un gameplay passionnant tout au long de ses sept années sur les étagères, en grande partie grâce à une certaine qualité voix doublée donnant vie à cette sortie acclamée par la critique.

Une partie importante du succès de GTA 5 est la création de trois protagonistes, chacun avec sa propre personnalité unique. Que ce soit à la tête d’un petit gang-banger et criminel Franklin Clinton, d’un voleur de banque à la retraite et d’un criminel de carrière Michael De Santa ou du trafic brutal de drogue et de la contrebande d’armes Trevor Philips, les fans ont vécu de multiples expériences et types de missions tout au long de ces 69 missions d’histoire .

Avec une quantité incroyable de dialogue entre les personnages principaux et les piétons rencontrés dans le monde ouvert, il n’est pas étonnant qu’un certain nombre de citations mémorables se démarquent. Dans ce quiz, testons votre connaissance du langage et des répliques des bouches agressives de Michael, Trevor et Franklin.