Gran Turismo 7 – sortie à portée de main?

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie officielle pour Gran Turismo 7Si vous en croyez une note dans l’édition actuelle du PlayStation Magazine officiel, la simulation est l’un des titres de la fenêtre de lancement de la PS5.

Pour cela, l’OPM utilise un système de feux de signalisation qui indique s’il existe une date de sortie ou non. En cas de Gran Turismo 7 est-ce sur «vert» et devrait donc se référer à une période autour du lancement de la PS5. La provenance de ces informations par l’OPM n’est cependant pas claire, car il ne s’agit officiellement pas d’une date de sortie pour GT7 donne. En fin de compte, cela peut aussi être une erreur.

Une version anticipée est également soutenue par les premiers détaillants (via), le Gran Turismo 7 postuler avec une publication en décembre. Mais on ne sait pas non plus d’où proviennent ces informations.

Sinon, vous vous référez aux caractéristiques de Gran Turismo 7qui profitera pleinement de la PS5, y compris la résolution 4K à 60 ips, le lancer de rayons pour des graphiques photo-réalistes, l’audio 3D pour une expérience sonore immersive et les fonctionnalités du contrôleur DualSense, y compris le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs.

Plus d’informations sur Gran Turismo 7 sont attendues dans les prochains mois.