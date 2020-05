Gran Turismo 7 fuit pour une sortie en 2020, est refusé et fuit à nouveau

Serait-il vraiment surprenant d’apprendre que Sony prévoit Gran Turismo 7, la prochaine entrée numérotée de la longue franchise de simulation de course de PlayStation? Après tout, nous savons que le «prochain Gran Turismo» arrive. Polyphony Digital a déjà commenté le jeu, mentionnant notamment qu’ils essaient d’atteindre 240fps avec lui. Bien sûr, il n’avait pas été spécifiquement nommé Gran Turismo 7 tout de suite, au moins jusqu’à ce que Next Level Racing le sorte (en quelque sorte).

Cette histoire commence avec une publication Instagram de Next Level Racing, un fabricant de cockpit de course qui fabrique des produits PlayStation sous licence officielle. The Sixth Axis a signalé que le message maintenant supprimé (capture d’écran ci-dessous) montrait un Gran Turismo 7 logo (parmi d’autres titres confirmés), demandant ce que les gens du jeu de course attendent avec impatience en 2020.

Les gens ont rapidement appelé la société sur le jeu non révélé, après quoi Next Level Racing a supprimé le poste et a répondu à la hâte avec un peu de confusion.

Notre équipe a reconnu qu’un récent message de notre part utilisant un logo a été mal interprété par les médias et ne reflète aucune information de notre part, et nous nions avoir connaissance de toute information concernant le lancement de GT7. Il y a eu des hypothèses faites dans les médias qui sont tout simplement fausses. Pour cette raison, nous avons décidé de supprimer notre précédent poste social. Notre département de conception graphique a utilisé le faux logo qui circule sur Internet. Nous nous excusons pour toute confusion que cela aurait pu causer.

Oui, Next Level Racing a utilisé un logo simulé supposé pour un jeu dont ils ne savent rien dans un message social sur les jeux de course à venir cette année et, d’une manière ou d’une autre, le blâme revient aux médias pour «mauvaise interprétation».[ing]. » Des questions commencent à se poser. Pourquoi leur service de conception graphique utiliserait-il un «faux logo qui circule sur Internet» s’ils «nient avoir connaissance d’informations concernant le lancement de GT7? » Quelqu’un avait évidemment l’impression que Gran Turismo 7 lance cette année et cette réponse au message ressemble un peu à un visage rouge « Oups, nous avons vraiment brisé l’embargo sur celui-là. »

Et ce n’est pas encore la fin de la saga. Juste après ce grand fiasco, la PlayStation Brésil a tweeté un sondage, demandant aux joueurs « lequel de ces jeux préférez-vous jouer sur le canapé du salon avec quelqu’un? » Parmi les réponses possibles, vous l’avez deviné, Gran Turismo 7. Ce message a également été supprimé depuis, mais grâce à Internet, des captures d’écran existent (voir ci-dessous).

Il est tout à fait possible qu’avec tous les plans changeants dus à COVID-19, il puisse y avoir eu des dates d’embargo qui ont changé et tout le monde n’a pas reçu la note de service. Ce ou ceux-ci n’étaient que des erreurs honnêtes (bien que la fuite de Next Level Racing semble particulièrement flagrante et suspecte). Au mieux, devinez, Gran Turismo 7—La prochaine entrée attendue dans une série qui a suivi PlayStation depuis le début — sera à nouveau un titre de référence, lancé avec la PlayStation 5 en vacances 2020, et il fera probablement partie de la vitrine de révélation de la PS5, qui aurait désormais été définie pour un certain temps En début juin.