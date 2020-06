Gran Turismo 7 dévoilé pour PlayStation 5 lors de l’événement Reveal

Enfin, après environ un an de taquineries et de fuites, Polyphony Digital a confirmé Gran Turismo 7. Et, comme prévu, il arrive sur la PlayStation 5. Pour l’instant, on ne sait pas quand il arrivera exactement sur la nouvelle plate-forme de Sony. C’est quand même une nouvelle passionnante.

Découvrez l’avenir de Gran Turismo dans la bande annonce ci-dessous:

Hormis les images présentées ci-dessus, les détails sont plutôt clairsemés sur le nouveau simulateur de conduite de Polyphony. Cependant, des informations plus concrètes ne manqueront pas de faire surface au fil des mois.

Les premiers grondements sur Gran Turismo 7 a frappé l’été dernier lorsque le créateur de la franchise Kazunori Yamauchi a révélé que la nouvelle entrée reviendrait à des tranches plus anciennes. Yamauchi a ensuite taquiné la technologie potentielle impliquée avec GT7 plus tôt cette année, faisant allusion à quelque chose qui peut atteindre 240 images par seconde. Une autre allusion au changement de cap de Polyphony vers une nouvelle entrée est venue sous la forme GT Sport le soutien se terminera bientôt.

Pourtant, une autre confirmation non officielle a été fournie par Next Level Racing, un fabricant de cockpit de course. Dans une publication sur les réseaux sociaux supprimée depuis, la société a accidentellement présenté une image représentant GT7 logo. L’astuce la plus récente a été publiée plus tôt cette semaine via des dépôts de marques de Sony, chacun lié à Gran Turismo. L’un concernait la marque elle-même, tandis que les deux autres étaient liés à GT’s logo et Polyphony Digital en tant qu’entreprise. Il suffit de dire que toutes les taquineries en valaient vraiment la peine.

PlayStation 5 reste sur la bonne voie pour un lancement de vacances 2020, Sony a constamment réitéré ces derniers mois.