Graham Roberts dit qu’un défenseur de Tottenham Hotspur était «  superbe  » hier – .

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Graham Roberts a félicité la star de Tottenham Hotspur Eric Dier sur Twitter pour sa performance contre West Bromwich Albion dimanche après-midi.

L’ancienne star de Tottenham estime que Dier a été superbe pour les Spurs en défense centrale, alors que le club du nord de Londres a pris le dessus sur les Baggies 1-0 à l’extérieur en Premier League.

Bravo à @ericdier aussi aujourd’hui superbe. – Graham Roberts (@ GrahamRoberts4) 8 novembre 2020

Comment Eric Dier a-t-il joué contre West Bromwich Albion?

Dier, qui peut également fonctionner en tant que milieu de terrain défensif, s’est imposé comme une figure importante au cœur de la ligne arrière de Tottenham sous l’entraîneur-chef Jose Mourinho cette saison.

Le joueur de 26 ans a eu un très bon match, car il a réussi un blocage précoce et a dégagé de la tête sa propre ligne de but.

Selon WhoScored, l’international anglais avait une précision de passe de 74,6%, a remporté six en-têtes, pris 73 touches et effectué une interception et sept dégagements.

Aller fort

Tottenham a peut-être laissé tard pour ramasser les trois points du match contre West Brom, mais à la fin de la journée, ils ont fait le travail.

On soupçonne que l’entraîneur-chef des Spurs, Jose Mourinho, sera satisfait du résultat final, d’autant plus qu’il y a maintenant une pause internationale de deux semaines et que l’équipe sera pleine de confiance à l’approche.

Photo de Charlotte Wilson / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

