Graeme Souness époustouflé par la signature d’Edwards à Liverpool – .

in

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Graeme Souness a chanté les louanges de la signature de Diogo Jota à Liverpool.

Le joueur de 23 ans a amélioré sa réputation samedi en sortant du banc pour marquer le vainqueur des Reds lors d’une victoire 2-1 contre West Ham United.

Ce faisant, Jota compte désormais trois buts lors de ses trois premiers matchs de Premier League pour Liverpool à Anfield, après avoir également remporté la Ligue des champions en milieu de semaine.

Les champions de la Premier League ont payé 45 millions de livres sterling en le signant de Wolverhampton Wanderers l’été dernier.

Pronostics Champions League 20/21

mariée

721665

Pronostics Champions League 20/21

/static/uploads/2020/10/669362_t_1603915206.jpg

669362

centre

Mais les premiers signes sont très encourageants pour les Merseysiders.

Et la légende du club, Souness, l’a décrit comme un « joueur mignon » qui pourrait sérieusement défier Roberto Firmino à partir de maintenant.

Il a déclaré à Sky Sports: «C’est un joueur mignon, il est rapide et il a l’œil pour un but. J’imagine que, assez rapidement, il défiera Firmino pour une place de départ.

«Il a l’air d’avoir une attitude fabuleuse. Il a un but tous les trois matchs – il n’y en a pas beaucoup.

Il suffit de considérer le fait que Firmino n’est plus un démarreur automatique pour réaliser à quel point Jota a été bon.

L’attaquant brésilien a été incroyable pour Liverpool au fil des ans, mais il semble perdre son mojo et plus Jota marque de points, plus Jurgen Klopp le considérera pour le premier XI.

Photo de PETER BYRNE / POOL / AFP via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: West Ham et Aston Villa voulaient que Guardiola aime le vainqueur de la Ligue des champions

Partager : Tweet