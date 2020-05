Graeme Smith et Younis Khan ouvrent la voie aux batteurs qui savourent le quatrième défi des manches

Les tests sont à juste titre considérés comme le summum du cricket, sans aucun autre format examinant aussi rigoureusement la technique et les fondamentaux d’un joueur.

Chaque session des cinq jours présente un défi unique pour les équipes présentes et les conditions changeantes au cours du test ne font qu’accentuer la tension.

À quelques exceptions près, il est généralement observé que le bâton devient plus difficile à mesure qu’un test progresse. La détérioration des emplacements a toujours tendance à favoriser les quilleurs, les ébauches et les traces de pas devenant un cauchemar pour les batteurs.

Battre dernier dans un affrontement de cinq jours est peut-être le véritable test des pouvoirs d’un batteur. Statistiquement, les moyennes de plusieurs grands comme Sachin Tendulkar et Brian Lara ont chuté de manière significative en quatrième manche.

Au contraire, il y a des batteurs qui se délectent du scénario et sont capables d’élever leurs niveaux dans les dernières manches…

Geoffrey Boycott (Angleterre)

Manches: 34

Exécute: 1234

Moyenne: 58,76

Parmi les batteurs à avoir marqué un minimum de 1 000 points en quatrième manche, aucun n’a en moyenne dépassé Geoffrey Boycott. Aussi têtu qu’un personnage hors du terrain comme il l’était avec la batte à la main, l’ancien grand anglais était connu pour sa capacité à maîtriser les attaques de bowling.

Alors que sa moyenne globale en carrière dans les tests se situait à un très respectable 47,72, le boycott était encore plus difficile à déloger en quatrième manche. Certaines de ses expositions les plus mémorables sont survenues dans les dernières manches, dont trois de ses 22 tonnes d’essai.

Deux de ces siècles ont été marqués à Lord’s contre les Antilles et l’Australie, tandis que le troisième a été enregistré contre le Pakistan à Hyderabad. Le batteur d’ouverture a également réussi à rester invaincu dans 13 de ses 34 sorties en quatrième manche.

Ramnaresh Sarwan (Antilles)

Manches: 36

Exécute: 1241

Moyenne: 37,60

La victoire de trois portillons des Antilles sur une redoutable équipe australienne à St. John’s en 2003 reste la poursuite la plus réussie en quatrième manche, et ce fut Ramnaresh Sarwan qui a été le pivot du triomphe historique.

Chassant un redoutable 418 pour gagner, les Antilles étaient en grande difficulté avant que Sarwan ne noue des partenariats révolutionnaires avec Brian Lara et Shivnarine Chanderpaul.

Cette tonne était l’une des quatre enregistrées par le droitier dans les dernières manches, dont une autre contre l’Australie à North Sound en 2008.

Batteur sous-estimé qui n’a jamais vraiment pris le devant de la scène, Sarwan a joué son rôle dans la sauvegarde de plusieurs tests pour les Antilles tout en frappant en dernier.

Gordon Greenidge (Antilles)

Manches: 38

Exécute: 1383

Moyenne: 53,19

Tout comme Boycott, Gordon Greenidge était un autre ouvreur qui a savouré la tâche de frappeur au bâton en quatrième manche.

Le destructeur droitier a trois tonnes en quatrième manche, bien que ce soit son invaincu 214 contre l’Angleterre au Lord’s Test de 1984 qui reste son coup le plus emblématique.

Malgré les visiteurs obligés de poursuivre un objectif délicat de 342 dans les dernières manches, Greenidge a fait ressembler à une promenade dans le parc avec le plus belligérant des affichages. Tuer une attaque de l’Angleterre contenant Ian Botham et Derek Pringle, l’ouvreur des Windies a fracassé 214 livraisons sur seulement 242 livraisons pour mettre en place une victoire de neuf portillons.

Ses deux autres siècles lors du dernier bâton ont été enregistrés contre l’Australie.

Ricky Ponting (Australie)

Manches: 43

Exécute: 1462

Moyenne: 50,41

Parmi les 10 buteurs les plus prolifiques de l’histoire des tests, Ricky Ponting reste le seul dont la moyenne ne subit pas de coups importants en quatrième manche. La moyenne de carrière de l’ancien skipper australien de 51,85 n’est pas loin du niveau de ses performances lors du dernier frappeur.

Ce qui est remarquable au sujet des quatre tonnes de Ponting dans les dernières manches, c’est que trois d’entre elles sont sorties de chez elles dans des conditions difficiles. Parmi eux se trouvait son impérieux 100 invaincu contre l’Afrique du Sud au Cap (2002), où il a entraîné à lui seul les visiteurs vers une poursuite réussie de 331 points.

C’est la capacité de Ponting à tenir le coup dans les dernières manches qui le sépare du reste des grands testeurs comme Tendulkar, Lara et Jacques Kallis.

Sunil Gavaskar (Inde)

Manches: 33

Exécute: 1398

Moyenne: 58,25

À une époque remplie de certains des meilleurs ouvreurs de test de l’histoire, Sunil Gavaskar a réussi à se tailler une place spéciale avec sa technique résolue.

Comme son contemporain Greenidge, l’Indien n’est que l’un des quatre batteurs de l’histoire à avoir enregistré une double tonne en quatrième manche. Il est venu dans un marathon de 443 balles frappé à l’Ovale en 1979, l’Inde agonisant proche de poursuivre un objectif de 438 dans une vaillante performance.

Que deux des quatre siècles durant la dernière frappe au bâton ont été marqués à l’extérieur. Les tests contre les Antilles maraudantes en disent long sur les pouvoirs de Gavaskar en quatrième manche. L’un d’eux était un célèbre 102 en 1976, ce qui a aidé l’Inde à réussir une course-poursuite record de 403.

Younis Khan (Pakistan)

Manches: 40

Exécute: 1465

Moyenne: 50,51

Aucun batteur n’a réussi à reproduire ou mieux les cinq tonnes de quatrième manche enregistrées par le grand pakistanais Younis Khan. Brisant des chiffres triples à cinq reprises lors de la dernière frappe au bâton, le droitier était un homme qui pouvait se tenir debout dans les conditions les plus difficiles.

Trois de ces siècles du record du Pakistan, meilleur buteur, se sont affrontés contre les Sud-Africains, mais aucun d’entre eux n’a abouti à une cause gagnante. Le même sort n’a pas attendu son cinquième et dernier quatrième siècle de manches, qui a permis au Pakistan de battre le record de 377.

Il est venu sous la forme d’un 171 invaincu contre le Sri Lanka à Pallekele en 2015, et a aidé les visiteurs à remporter un triomphe emphatique à sept guichets.

Graeme Smith (Afrique du Sud)

Manches: 41

Exécute: 1611

Moyenne: 51,96

Le trio de Boycott, Greenidge et Gavaskar pourrait détenir de meilleures moyennes de quatrième manche que Smith’s, mais aucun d’entre eux ne se rapproche de l’efficacité du pilier sud-africain.

S’il y a jamais eu un batteur qui a vraiment relevé le défi le plus difficile du dernier frappeur, c’est bien l’ancien skipper de Proteas. Trois de ses quatre tonnes d’essai en quatrième manche sont repartis de chez eux, chacun d’entre eux entraînant une victoire pour l’Afrique du Sud.

Ils étaient également enregistrés contre des adversaires de haut calibre, deux d’entre eux aidant respectivement les Proteas à descendre l’Australie à Perth et au Cap. Les deux autres ont été enregistrés à l’extérieur en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, aidant l’Afrique du Sud à se forger une réputation d’équipe la plus délicate à accueillir pour n’importe quel pays hôte.

Un combattant au cœur, ils ne les font vraiment plus comme Smith. Sa tentative de défi de frapper avec une main cassée dans le but de sauver le test de Sydney 2009, restera l’image déterminante de son capitaine et de son frappeur. Le fait que les Proteas aient déjà scellé le triomphe de la série avant d’arriver à Sydney vous indique tout ce que vous devez savoir sur le personnage de Smith face au feu.

En savoir plus sur l’application Sport360